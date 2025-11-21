Przekazanie 13 mld zł na modernizację służb w latach 2026-2029 zakłada ustawa, którą w piątek jednogłośnie przegłosował Sejm. Z tej kwoty do policji trafi 7,3 mld zł, z tego największa część zostanie przeznaczona na inwestycje budowlane i remonty.

Sejm jednogłośnie przyjął ustawę o przekazaniu 13 mld zł na modernizację służb mundurowych w latach 2026-2029 - za głosowało 439 posłów.

Największym beneficjentem programu będzie policja, która otrzyma 7,3 mld zł, z czego ponad 4 mld zł przeznaczono na inwestycje budowlane i remonty.

Straż Graniczna otrzyma 2,7 mld zł - prawie 1,4 mld zł przeznaczono na wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami; planowany wzrost liczby funkcjonariuszy to 2066 etatów do 2029 roku.

Wcześniej posłowie odrzucili poprawki PiS zakładające wprowadzenie do programu modernizacji przepisów gwarantujących podwyżki uposażeń dla funkcjonariuszy i podwyżki wynagrodzeń dla pracowników cywilnych.

"Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029" jest czwartym programem zapewniającym modernizację formacji w zakresie wyposażenia technicznego i zatrudnienia.

Zakres programu obejmuje realizację inwestycji budowlanych i remontów, zakupy wyposażenia formacji w zakresie sprzętu transportowego, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz informatyki i łączności, zakupy wyposażenia osobistego, specjalnego i ochronnego funkcjonariuszy, zakupy sprzętu i wyposażenia szkoleniowego i gospodarczo-kwaterunkowego, a także wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy.

Zakłada on, że z 13 mld zł do policji trafi 7,3 mld zł. Największa część środków skierowanych do tej służby, bo ponad 4 mld zł, ma zostać przeznaczona na realizację inwestycji budowlanych i remontów obiektów policji.

Do Straży Granicznej w latach 2026-2029 trafi 2,7 mld zł. W tym prawie 1,4 mld zł przewidziano na wzmocnienie formacji dodatkowymi etatami dla funkcjonariuszy. SG planuje zwiększenie stanu etatowego w roku 2026 r. o 1566 etatów oraz w 2027 r. o 500 etatów, czyli w ramach programu nastąpi wzrost łącznie o 2066 etatów.

Według założeń programu do Państwowej Straży Pożarnej trafi 2,4 mld zł. Priorytetowym przedsięwzięciem będzie budowa nowych strażnic. Nowo projektowane budynki będą również mogły pełnić funkcję schronienia. Na zadania inwestycyjne polegające na budowie nowych obiektów oraz modernizacji i przebudowie istniejących obiektów przeznaczone ma zostać łącznie 1,8 mld zł.

Ponadto MSWiA zakłada zwiększenie etatów w Państwowej Straży Pożarnej. W 2026 r. ma być to 60 etatów, w 2027 r. - 20 etatów, w 2028 r. - 450 etatów i w 2029 r. - 470 etatów; łączny wzrost wyniesie 1 tys. Na sfinansowanie zwiększenia etatowego przeznaczone ma zostać 230,7 mln zł.

Do Służby Ochrony Państwa trafi 482,1 mln zł. Na budowę nowych, przebudowę i rozbudowę eksploatowanych obiektów jest przewidywana kwota 408,6 mln zł. Środki finansowe mają umożliwić m.in.: rozbudowę bazy szkoleniowej i przebudowę obiektu przeznaczonego do wykonywania zadań ustawowych Służby Ochrony Państwa.

Teraz ustawa trafi do Senatu.