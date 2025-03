Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie pokonali w Sosnowcu niemiecki SVG Lueneburg 3:1 (25:19,25:19, 23:25, 25:20) w rewanżowym ćwierćfinale Ligi Mistrzów. "Jurajscy Rycerze" po raz pierwszy w historii awansowali do Final Four Ligi Mistrzów. Pewni awansu byli już po wygraniu dwóch pierwszych setów.

Radość z awansu siatkarzy z Zawiercia / Jarek Praszkiewicz / PAP

Siatkarze Aluronu CMC Warta Zawiercie wygrali w Sosnowcu pierwsze dwa sety rewanżowego ćwierćfinału Ligi Mistrzów z niemieckim SVG Luneburg 25:19, 25:19 i zapewnili sobie tym samym awans do Final Four, bowiem pierwszy mecz na wyjeździe wygrali 3:0.

Cały mecz zakończył się wynikiem 3:1 (25:19,25:19, 23:25, 25:20). To historyczny awans do Final Four zawiercian.