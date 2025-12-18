Niecodzienna akcja w brazylijskiej miejscowości Vicosa. Małpka kapucynka wtargnęła do sklepu zoologicznego, wypuściła ptaki z klatek, a następnie uciekła z... kawiarką! Zwierzę zostało schwytane przez policję, a filmiki pokazujące "przestępstwa" małpki stały się popularne w mediach społecznościowych.

Kapucynka została aresztowana / Shutterstock

Małpka kapucynka, znana z inteligencji i sprytu, postanowiła odwiedzić lokalny sklep zoologiczny. Zwierzę nie tylko otworzyło klatki i wypuściło ptaki, ale także zabrało ze sobą kawiarkę. Całe zajście zostało uwiecznione przez mieszkańców i błyskawicznie obiegło media społecznościowe.

Po wyjściu ze sklepu kapucynka, trzymając w łapce zdobycz, zdołała uciec przed strażakami, którzy próbowali ją złapać. W trakcie ucieczki zwierzę wdarło się jeszcze do kilku mieszkań przez otwarte okna, zabierając różne drobiazgi. Dopiero interwencja policji zakończyła tę nietypową pogoń. Wszczęto śledztwo w sprawie wybryków małpki.

Wybryki efektem kontaktu z ludźmi?

Brazylijski biolog Kaliton Gomes z Instytutu Zrównoważonego Rozwoju w Rio Grande do Norte w wywiadzie dla hiszpańskiej agencji EFE powiedział, że niezwykłe zachowanie kapucynki może być wynikiem "coraz bardziej powszechnych kontaktów ludzi ze zwierzętami".



