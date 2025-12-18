Franak Wiaczorka, doradca liderki białoruskiej opozycji, Swiatłany Cichanouskiej poinformował w czwartek nad ranem, że 90 z 123 uwolnionych więźniów politycznych bezpiecznie dotarło z Ukrainy do Warszawy.
W sobotę białoruskie władze zwróciły wolność 123 więźniom, spośród których 114 deportowano do Ukrainy, a dziewięciu na Litwę. Wśród nich znaleźli się m.in. laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, polityk Wiktar Babaryka, który miał wystartować w wyborach prezydenckich w 2020 roku jako rywal Alaksandra Łukaszenki i był od tej pory więziony, członkini jego sztabu Maryja Kalesnikawa czy Maryna Zołatawa, naczelna największego niezależnego portalu tut.by.
Jak przekazał doradca Swiatłany Cichanouskiej Franak Wiaczorka, w czwartek nad ranem 90 z 123 uwolnionych więźniów politycznych bezpiecznie dotarło z Ukrainy do Warszawy.
"W środku nocy 90 z 123 uwolnionych więźniów politycznych bezpiecznie dotarło z Ukrainy do Warszawy" - napisał w mediach społecznościowych Wiaczorka, publikując nagranie z powitania byłych więźniów politycznych w stolicy Polski.