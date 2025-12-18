Rada Miasta Krakowa uchwaliła budżet na 2026 rok. Dochody miasta mają wynieść 10,25 mld zł, a wydatki przekroczą 11,4 mld zł. Deficyt sięgnie więc około 1,15 mld zł, a na inwestycje przeznaczono ponad 1,4 mld zł. Decyzja wywołała burzliwą dyskusję wśród radnych.

/ Shutterstock

W środę Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę budżetową na 2026 rok. Za głosowało 24 radnych, przeciw było 18, nikt nie wstrzymał się od głosu. Budżet został przyjęty z autopoprawką prezydenta Aleksandra Miszalskiego, która wprowadziła kilkaset dodatkowych zadań inwestycyjnych o wartości około 82 mln zł oraz zwiększyła wydatki bieżące o 63 mln zł.

Dochody, wydatki i deficyt

Dochody Krakowa w 2026 roku mają wynieść 10,25 mld zł, czyli o ponad 1 mld zł więcej niż w bieżącym roku. Wydatki przekroczą 11,4 mld zł, co oznacza deficyt na poziomie około 1,15 mld zł.

Największą część dochodów stanowić będą podatki PIT i CIT (60,3 proc.), a także dochody własne miasta (32 proc.).

Na program inwestycyjny zaplanowano ponad 1,4 mld zł. Największym zadaniem będzie kolejna faza budowy tramwaju do Mistrzejowic, na którą przeznaczono 250 mln zł.

Wydatki na transport i łączność pochłoną połowę środków inwestycyjnych. W strukturze wydatków ogółem największy udział ma edukacja (35 proc.), transport i łączność (19 proc.) oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska (11 proc.).



Głosy krytyki

Prezydent Aleksander Miszalski podkreślił, że budżet powstał z myślą o poprawie finansów miasta i realizacji potrzeb mieszkańców. To jest efekt wsłuchiwania się w różne postulaty, które się pojawiły (...). Na szczęście udało się zapisać w budżecie nowe dochody, które pokrywają te wszystkie zadania - powiedział podczas sesji.

Opozycja była jednak krytyczna wobec przyjętego dokumentu.

Podtrzymujemy swoją opinię, że jest to budżet naprawdę stagnacyjny, budżet nierealistyczny i budżet, który przyspiesza nieuniknioną katastrofę finansową miasta (...). Dla mnie to tak, jakby ktoś na siłę próbował zbudować dom na piasku, bez stabilnych fundamentów - mówił Michał Starobrat z klubu Kraków dla Mieszkańców.

W środę na sesji radni zdecydowali też, że od 2 marca w Krakowie wzrosną ceny biletów komunikacji miejskiej, a od 31 stycznia wydłużą się godziny płatnego parkowania i odpłatne będzie parkowanie w niedziele w strefie A.

Ludzie prezydenta dostali ekstra pieniądze

Mimo trudnej sytuacji finansowej miasta, prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przyznał swoim zastępcom nagrody pieniężne, łącznie 158 tys. zł - informuje tymczasem interia.pl. Chodzi o tzw. nagrody kwartalne.

Według ustaleń portalu w bieżącym roku każdy z czterech wiceprezydentów otrzymał po 38,5 tys. zł (brutto), co łącznie daje sumę 158 tys. zł.





