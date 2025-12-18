​W czwartek o godz. 10 prezydent Karol Nawrocki przyjmie w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, o czym w środę poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Podczas czwartkowej wizyty w Polsce Rutte odwiedzi też m.in. żołnierzy Sojuszu w Bemowie Piskim, gdzie z kolei spotka się z szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, odwiedza dziś Polskę.

W planie wizyty znalazło się spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim oraz wizyta w Bemowie Piskim, gdzie Rutte spotka się z żołnierzami wielonarodowej grupy bojowej NATO i szefem MON, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Obecny będzie także brytyjski minister obrony John Healey.

W Bemowie Piskim stacjonują żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji, którzy współpracują z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

Tego samego dnia w Sochaczewie odbędzie się uroczystość ogłoszenia pełnej gotowości operacyjnej 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej do włączenia w system obrony narodowej i sojuszniczej.

W wydarzeniu wezmą udział minister Kosiniak-Kamysz, ambasador USA Thomas Rose oraz przedstawiciele polskich sił zbrojnych.

MON podkreśla, że dywizjon przeszedł wszystkie niezbędne testy i jest w pełni przygotowany do realizacji zadań w ramach NATO.

Wizyta Marka Rutte w Polsce potrwa jeden dzień.

Jak przekazał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz w środę we wpisie na X, rano o godz. 10 w Pałacu Prezydenckim sekretarza generalnego przyjmie prezydent Karol Nawrocki. Później Rutte odwiedzi Bemowo Piskie (woj. warmińsko-mazurskie), gdzie spotka się z żołnierzami stacjonującej tam wielonarodowej grupy bojowej NATO. Spotka się tam także z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Zgodnie z zapowiedzią giżyckiej brygady zmechanizowanej - gospodarzy natowskiej grupy - w wizycie ma także wziąć udział brytyjski minister obrony John Healey. W skład stacjonującej tam Batalionowej Grupy Bojowej NATO wchodzą żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji. Na co dzień współdziałają oni z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną.

37. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej zostanie włączony w sojuszniczy system

Także w czwartek minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w uroczystości ogłoszenia pełnej gotowości operacyjnej 37. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej do włączenia w narodowy oraz w sojuszniczy system obrony powietrznej. W uroczystości będzie też uczestniczył ambasador USA w Polsce Thomas Rose.

Uroczystość zaplanowano w siedzibie 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej OP w Sochaczewie. W jego trakcie głos zabierze Władysława Kosiniaka-Kamysza, ambasador Thomasa Rose'a oraz zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia, gen. bryg. Michała Marciniaka.

Jak poinformowało MON, dywizjon zakończył proces przygotowań i jest gotowy do włączenia w narodowy oraz sojuszniczy system obrony powietrznej. "Ostatnim, kluczowym etapem był kompleksowy trening systemowy, podczas realizacji którego sprawdzeniu podlegało zgranie systemów walki w obszarach dowodzenia, rażenia, zabezpieczenia logistycznego oraz przetrwania i ochrony wojsk" - czytamy w komunikacie.

Pełna gotowość operacyjna (FOC - Full Operating Capability) to stan, w którym jednostka, siły zbrojne lub organizacja są całkowicie przygotowane i zdolne do wykonywania powierzonych im zadań, po pomyślnym przejściu wszystkich testów i osiągnięciu pełnej sprawności sprzętu, personelu i procedur, co często wiąże się z oficjalną decyzją o gotowości.



