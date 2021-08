W Wrocławiu odsłonięto dziś mural, który ma zachęcać do szczepień przeciw Covid-19. Malowidło powstało na ścianie budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Krakowskiej.

Naszą powinnością jest szerzenie wiedzy medycznej i wpajanie prozdrowotnych zachowań - powiedział dr hab. Tomasz Zatoński, prof. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prorektor ds. budowania relacji i współpracy z otoczeniem.

Zanim nadejdzie kolejna fala epidemii musimy zrobić wszystko by osoby niezdecydowane przekonać i zachęcać do zaszczepienia się, to teraz jedyna i najskuteczniejsza metoda zabezpieczenia się przed ciężkim przebiegiem Covid-19. Liczba osób szczepiących się z tygodnia na tydzień maleje stąd pomysł by na fasadzie jednego z budynków uczelni namalować mural, który będzie uświadamiał wrocławianom wagę szczepień - dodał.

We Wrocławiu powstał mural zachęcający do szczepień Paweł Pyclik / RMF FM

Propozycje prac do konkursu zorganizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych zgłosiły dwie kandydatki: Magdalena Wosik oraz Malwina Gaj.

Kapituła Konkursu I miejsce przyznała projektowi autorstwa Malwiny Gaj pt. "Kolibry wiążące wirusa". Ekologiczne farby do namalowania tej pracy ufundowała firma Jeger.