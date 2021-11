Osoby niezaszczepione przeciw Covid-19, które mają aktywowane Internetowe Konto Pacjenta, otrzymają w poniedziałek z Ministerstwa Zdrowia SMS-a zachęcającego do zaszczepienia się.

Minister zdrowia Adam Niedzielski / Piotr Nowak / PAP

Wiadomość tekstowa będzie brzmiała: "UWAGA: Zapisz się już dziś na szczepienie przeciw COVID. W swoim IKP znajdziesz eskierowanie. Na osoby zaszczepione nie jest nakładana kwarantanna".



Sms-a tej treści otrzyma 900 tys. właścicieli Internetowego Konta Pacjenta, którzy nie zaszczepili się przeciw Covid-19.



Wysyłka wiadomości - jak poinformował PAP resort - rozpocznie się o godzinie 10.00. SMS-y zostaną rozesłane w ciągu kilku godzin.



Czwarta fala epidemii jest falą niezaszczepionych, dlatego podejmujemy kolejne działania by dotrzeć z informacją o szczepieniach do jak najszerszej grupy osób. Chcemy wykorzystać wszystkie możliwości, stąd dzisiejsza akcja SMS-owa nie będzie ostatnią - tłumaczy minister zdrowia dr Adam Niedzielski.



Przymierzamy się również do wysyłki wiadomości tekstowych zachęcających do szczepień do osób kończących kwarantannę - dodał.



Poniedziałkowa wysyłka to kolejna akcja SMS-owa Ministerstwa Zdrowia. MZ wysłało 15,5 mln smsów z informacją o szczepieniach dawką przypominającą po sześciu miesiącach od pełnego wyszczepienia oraz 5 mln wiadomości do osób 50 plus, które mogą zaszczepić się po pięciu miesiącach.