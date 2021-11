Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia Europejska potrzebuje więcej czasu na pełną ocenę ryzyka związanego z pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa Omikron i lepsze przygotowanie się do nowej sytuacji. "Wiemy, że to wyścig z czasem, naukowcy i producenci potrzebują dwóch-trzech tygodni, by lepiej zrozumieć nowy wariant" - podkreśliła podczas konferencji prasowej na Łotwie.

REKLAMA