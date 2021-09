Czy pracodawca może wysłać pracownika, który nie zaszczepił się przeciw Covid-19, na przymusowy urlop? Taki pomysł pojawia się w założeniach do projektu ustawy Ministerstwa Zdrowia, która przełożonym możliwość sprawdzania szczepień pracowników.

(zdjęcie ilustracyjne) / pixabay.com /

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad poprawką, która umożliwi właścicielom firm sprawdzanie, czy pracownik zaszczepił się przeciw Covid-19. Przepisy mają zostać uchwalone przez Sejm podczas wrześniowego posiedzenia.

Zgodnie z propozycjami, pracodawca będzie mógł sprawdzić, czy jego pracownik jest zaszczepiony przeciw Covid-19. Jeśli nie będzie, przełożony będzie mógł go przesunąć na inne stanowisko pracy niewymagające kontaktu ze współpracownikami lub klientami.

Przepisy mają też dać pracodawcy możliwość wysłania niezaszczepionego pracownika na bezpłatny urlop.

Pomysł ten, jak pisze Business Insider, podzielił pracodawców i związkowców. Przedsiębiorcy wskazują, że pozwolą one na zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnianym przez nich osobom. Związkowcy grzmią, że przepisy będą dyskryminujące dla pracowników, na których barki państwo zrzuciło egzekwowanie wymogów sanitarnych.

"Zaproponowane rozwiązanie jest dyskryminujące z punktu widzenia prawa pracy" - mówi cytowany przez portal przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski. Dalej tłumaczy: "Jeśli mamy 18 mln zaszczepionych osób, to około 10 mln dorosłych jest wciąż niezaszczepionych. Zastanawiam się, jak rządzący wyobrażają sobie niedopuszczenie takiej grupy do pracy. Przecież to oznaczałoby kolejny krach dla gospodarki".

Pandemia koronawirusa trwa na świecie już od ponad półtora roku. W walce z Covid-19 niewątpliwie pomagają szczepienia, które w Polsce rozpoczęły się pod koniec grudnia 2020 roku. Według danych Ministerstwa Zdrowia w pełni zaszczepionych jest już ponad 18 milionów Polaków.