Niektórzy zamożni Hiszpanie udają się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by zaszczepić się tam przeciw Covid-19 - mimo że oficjalnie turyści zagraniczni mogli to uczynić w ZEA do 12 stycznia. Pionierem w luksusowych "podróżach szczepionkowych" jest jeden z prywatnych brytyjskich klubów. Zaoferował swoim członkom personalizowany pakiet podróżny do Dubaju o wartości 55 tys. euro od osoby.

