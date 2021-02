Wyniki ostatniej fazy badań klinicznych nad rosyjską szczepionką przeciwko Covid-19 Sputnik V zostały opublikowane w brytyjskim czasopiśmie naukowym "The Lancet". Badanie potwierdziło bezpieczeństwo preparatu i jego skuteczność na poziomie 91,6 proc.

Sputnik V / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

Jak wynika z danych zamieszczonych w artykule przez naukowców moskiewskiego Instytutu im. Gamelei, w badaniu trzeciej fazy udział wzięło ponad 21 tys. uczestników, z czego 16 tys. otrzymało szczepionkę w dwóch dawkach na przestrzeni 21 dni, zaś 5 tys. - placebo.

W grupie zaszczepionych w okresie 21 dni po otrzymaniu szczepionki wykryto 16 przypadków objawowego Covid-19, zaś w grupie, której podano placebo - 62. Wśród zaszczepionych nie było ani jednego przypadku poważnej choroby.



Czworo uczestników badania zmarło (z czego 3 w grupie, która otrzymała szczepionkę), jednak według autorów artykułu ich zgony nie były związane z podaniem preparatu. Wystąpiły też 45 poważne incydenty zdrowotne, ale również one nie miały związku ze szczepionką.



Sputnik V to szczepionka wektorowa, zawierająca białko szczytowe wirusa SARS-CoV-2 wewnątrz sztucznie stworzonych niegroźnych adenowirusów Ad26 i Ad5. Na podobnej technologii oparte są też m.in. szczepionki firmy AstraZeneca oraz Johnson&Johnson, które wykazały jednak dotąd słabszą skuteczność.



Artykuł w brytyjskim czasopiśmie to pierwsze wyniki badań Sputnika V w piśmie w systemie peer-review (recenzji naukowych).