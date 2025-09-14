Od października w Polsce funkcjonować będzie system kaucyjny, który ma na celu ograniczenie ilości odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu opakowań po napojach. Wprowadzenie kaucji za wybrane butelki i puszki to krok w stronę bardziej ekologicznego i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Jednak aby odzyskać wpłaconą kaucję, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad. Sprawdź, jakich błędów unikać i jak prawidłowo przygotować opakowania do zwrotu.

Od października rusza system kaucyjny (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Choć przez lata byliśmy przyzwyczajeni do oszczędzania miejsca w domowych koszach na śmieci, w przypadku opakowań objętych systemem kaucyjnym jest to niewskazane. Zgniatanie może uniemożliwić prawidłowe odczytanie kodu kreskowego lub znaku kaucji, co z kolei sprawi, że automat lub pracownik sklepu odmówi przyjęcia opakowania i zwrotu kaucji.

Jak przygotować opakowanie do zwrotu?

Aby mieć pewność, że odzyskamy kaucję, należy pamiętać o kilku prostych zasadach:

Opakowanie powinno być puste - przed oddaniem butelki lub puszki należy je opróżnić z resztek napoju. Nie ma jednak potrzeby specjalnego mycia opakowań.

- przed oddaniem butelki lub puszki należy je opróżnić z resztek napoju. Nie ma jednak potrzeby specjalnego mycia opakowań. Nie zdejmuj nakrętki - nakrętka powinna trafić do recyklingu razem z butelką.

- nakrętka powinna trafić do recyklingu razem z butelką. Zachowaj czytelność znaku kaucji i kodu kreskowego - to one umożliwiają identyfikację opakowania przez system.

- to one umożliwiają identyfikację opakowania przez system. Nie zgniataj opakowania - butelka lub puszka powinna zachować swój pierwotny kształt.

Jakie opakowania obejmuje system kaucyjny?

System kaucyjny obejmuje wyłącznie te opakowania, które są oznaczone specjalnym znakiem kaucji i posiadają czytelny kod kreskowy. Wśród nich znajdują się:

Jednorazowe butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów,

Metalowe puszki o pojemności do 1 litra,

Szklane butelki wielokrotnego użytku do 1,5 litra.

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie opakowania po napojach podlegają zwrotowi w ramach systemu kaucyjnego. Z systemu wyłączone są m.in. opakowania po mleku, jogurtach i innych napojach mlecznych, szklane butelki jednorazowego użytku oraz opakowania wielomateriałowe, takie jak kartoniki po sokach czy mleku.

Jak działa zwrot kaucji?

Kwota kaucji nie jest wliczona w cenę napoju na półce sklepowej czy w automacie. Jest ona wyraźnie oznaczona na opakowaniu, a na paragonie pojawia się jako osobna pozycja. Co ważne, do odzyskania kaucji nie jest wymagany paragon - wystarczy przynieść opakowanie z czytelną etykietą i znakiem kaucji do punktu zbiórki.

Po oddaniu opakowania otrzymujemy zwrot kaucji w wysokości widocznej na znaku. Jeśli jednak zdecydujemy się nie zwracać opakowania, nieodebrana przez konsumentów kaucja trafia do operatora systemu i jest przeznaczana na finansowanie dalszego funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Co zrobić z opakowaniami nieobjętymi systemem kaucyjnym?

Opakowania po napojach, które nie są objęte systemem kaucyjnym, należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na odpady. Dla plastikowych, metalowych oraz wielomateriałowych opakowań, takich jak kartoniki po sokach czy mleku, wciąż właściwym miejscem pozostaje żółty pojemnik.