Trzy śmigłowce z czeskiej jednostki operacji specjalnych do zwalczania dronów nieprzyjaciela są już w Polsce - ​poinformowało Ministerstwo obrony Czech w serwisie X. Do miejsca ostatecznego stacjonowania powinny dotrzeć w najbliższych godzinach.

Czeskie śmigłowce z 22. Bazy Lotnictwa Śmigłowcowego z Náměšti nad Oslavou są już w Polsce, fot. Armada CR

We wpisie zapowiedziano, że czescy piloci zaczną chronić polskie niebo w najbliższym czasie. Maszynom Mi-171S z jednostki operacji specjalnych ma towarzyszyć do 150 żołnierzy. Mogą operować w Polsce do trzech miesięcy.

Ministra obrony Jana Czernochova podkreśliła, występując w południe w jednym z programów czeskiej telewizji publicznej, że pomoc dla Polski jest realizowana zgodnie z ubiegłoroczną decyzją parlamentu, który zezwolił na wzmacnianie przez czeską armię krajów wschodniej flanki NATO w 2025 i 2026 r. Czescy żołnierze działają na mocy tego mandatu na Litwie, Słowacji i Łotwie.