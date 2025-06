1,3 miliarda złotych z Funduszy Europejskich - tyle przeznaczy rząd na kolejną turę pomocy dla tych, którzy zostali poszkodowani przez powódź we wrześniu ubiegłego roku. O tym, że można już składać wnioski, poinformowali w czwartek minister ds. odbudowy Marcin Kierwiński oraz minister ds. klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Pieniądze zostaną przeznaczone konkretnie na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Zniszczenia po powodzi w Stroniu Śląskim, październik 2024 / Jacek Skóra / RMF FM

Rząd przeznacza blisko 1,3 mld zł z Funduszy Europejskich na wsparcie powodzian z Dolnego Śląska, Śląska, woj. lubuskiego i opolskiego.

O pieniądze mogą ubiegać się szkoły, przedszkola, szpitale, samorządy i spółki wodno-kanalizacyjne.

Nabór wniosków prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska do 31 grudnia, wyłącznie online.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na osuszanie budynków, instalację odnawialnych źródeł energii i modernizację systemów grzewczych oraz wentylacji.

Więcej szczegółów oraz link do instrukcji, jak złożyć wniosek, można znaleźć poniżej.

Ponad miliard złotych w ramach kolejnego wsparcia dla powodzian

M.in. szkoły, przedszkola, szpitale, samorządy i spółki wodno-kanalizacyjne z terenów dotkniętych wrześniową powodzią mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na odbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Rząd przeznaczy blisko 1,3 miliarda złotych z Funduszy Europejskich. O środki mogą starać się poszkodowani z województw:

dolnośląskiego,

lubuskiego,

opolskiego,

śląskiego.

W czwartek ministrowie Paulina Hennig-Kloska oraz Marcin Kierwiński poinformowali, że nabór wniosków właśnie się rozpoczął. Prowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można je składać do końca tego roku, a więc do 31 grudnia i wyłącznie w formie elektronicznej. Link do instrukcji, jak to zrobić, można znaleźć TUTAJ .

Powódź 2024 w obiektywie dziennikarzy RMF FM Michał Dukaczewski / RMF FM

Na co dokładnie można otrzymać środki finansowe?

Pieniądze, o które można się ubiegać, mogą zostać przeznaczone m.in. na osuszanie budynków, ocieplenie obiektu, wykorzystanie technologii odzysku ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej, instalację nowych niskoemisyjnych lub odnawialnych źródeł ciepła lub energii elektrycznej na potrzeby własne, w tym magazynów energii i pomp ciepła.

Mogą być też przeznaczone na wymianę oświetlenia na bardziej energooszczędne czy modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji.

Skala tej pomocy jest po prostu bezprecedensowa. To jest jeden z priorytetów tej koalicji, priorytetów pana premiera Donalda Tuska, aby pomóc tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. A to jeszcze nie koniec środków. Bardzo mocno to podkreślamy - powiedział minister ds. odbudowy Marcin Kierwiński.