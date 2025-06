Cztery projekty miejskie i 34 osiedlowe wybrali mieszkańcy w 12. edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) - poinformował w czwartek urząd miasta. Do podziału była rekordowa kwota 10,5 mln zł.

Wybieg dla psów czy trasa pieszo-rowerowa. Budżet obywatelski w Olsztynie rozstrzygnięty (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Największe poparcie wśród projektów miejskich (10,9 tys. pkt) zyskała budowa pętli pieszo-rowerowej wokół jeziora Ukiel. Dofinansowanie zostanie też przeznaczone na poprawę warunków na targowisku przy ul. Grunwaldzkiej, w tym remont miejsc handlu i nawierzchni parkingów.

Park Nagórki-Jaroty zyska połączenie ze szkołą podstawową nr 12, przy której powstanie boisko. Wsparcie z OBO otrzyma również projekt "Zwierzęta są obok nas", który zakłada m.in. finansowanie sterylizacji kotów i psów oraz ich czipowanie, tworzenie wybiegów dla psów, azylów dla kotów i "zakątków ptaków" w parkach.

Na liście wybranych projektów osiedlowych jest m.in. budowa edukacyjnego placu zabaw w Gutkowie, wieży widokowej dla dzieci na os. Kormoran oraz strefy relaksu z ławkami i altanami nad Zatoką Miłą na Dajtkach, ustawienie na Starym Mieście ławeczki z figurą z brązu upamiętniającą warmińską poetkę Marię Zientarę-Malewską, a także liczne remonty chodników i nawierzchni ulic czy budowa miejsc parkingowych.

Olsztyński Budżet Obywatelski pokazuje, że mieszkańcy chcą i potrafią wspólnie decydować o tym, jak wyglądać ma ich miasto. To inwestycje w infrastrukturę, zieleń, kulturę i integrację sąsiedzką, czyli wszystko to, co wpływa na jakość życia w Olsztynie - ocenił prezydent Olsztyna Robert Szewczyk.

Ile osób głosowało?

Według miejskich urzędników w głosowaniu wzięło udział ponad 13,5 tys. osób. Wśród uczestników głosowania było więcej kobiet (ok. 60 proc.) niż mężczyzn. Niemal wszyscy głosowali online. Do wyboru było 77 projektów - 13 miejskich i 64 osiedlowe. Najwięcej głosów oddano w pierwszym i ostatnim dniu głosowania, które trwało od 26 maja do 15 czerwca.

W tej edycji OBO do podziału było 3,5 mln zł na projekty miejskie i 7 mln zł na projekty osiedlowe. To kwoty wyższe niż w poprzednich latach. Przedsięwzięcia mają być zrealizowane w 2026 r.

Listę i szczegółowe opisy projektów można znaleźć na stronie internetowej: glosujobo.olsztyn.eu .

Olsztynianie mogą korzystać z budżetu obywatelskiego od 2011 r. W dotychczasowych edycjach zostało zrealizowanych ok. 350 przedsięwzięć za ponad 55 mln zł.