W związku z występowaniem gwałtownych burz IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia. "Alerty II stopnia obowiązują w województwach dolnośląskim, śląskim, małopolskim, opolskim, pomorskim, zachodniopomorskim oraz w południowej części województw łódzkiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego" - przekazała synoptyk IMGW Anna Gryczman. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert.

Chmury burzowe nad mostami Chrobrego we Wrocławiu (2017 r.) / Aleksander Koźmiński / PAP

Wieczorem na zachodzie Polski będą burze z gradem, zwłaszcza na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Nocą z czwartku na piątek burze i opady deszczu przejdą z zachodu na wschód, najgroźniejsze na północy i południu, z wiatrem do 100 km/h i ulewnym deszczem.

Na piątek prognozowane jest duże zachmurzenie, przelotne opady i burze z wiatrem do 70 km/h, a temperatury od 17 do 27 st. C.

Wieczorem na zachodzie kraju wystąpią przelotne opady deszczu i burze, którym towarzyszyć może grad. Najsilniejsze burze wystąpią na obszarze Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej, gdzie suma opadów wyniesie do 30-40 mm, a porywy wiatru nawet do 80 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 27 st. C w centrum, do 32 st. C na południowym zachodzie. Najchłodniej będzie nad morzem - od 19 do 22 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie.

W nocy z czwartku na piątek z zachodu na wschód Polski będą przemieszczały się opady deszczu oraz burze, najsilniejsze na południu i północy kraju, którym będzie towarzyszył grad i ulewny deszcz. Na tych obszarach suma opadów wyniesie do 40 mm, a porywy wiatru do 80 km/h na Pomorzu i 90 km/h na południu, lokalnie nawet do 100 km/h.

