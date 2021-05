Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 po wygranej ze Słowenią 21:16 wywalczyła awans do półfinału odbywającego się w Grazu światowego turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk w Tokio. O godz. 18.45 biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą, a stawką będzie olimpijski awans.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Polskę, rozstawioną w turnieju z numerem ósmym, reprezentują w Austrii trzej brązowi medaliści mistrzostw świata w Amsterdamie z 2019 roku: Michael Hicks (TS Wisła Chemart Kraków), Paweł Pawłowski (Decka Pelplin) i Przemysław Zamojski (Anwil Włocławek) oraz Szymon Rduch, który występował w cyklu World Tour w zawodowej drużynie 3x3 Jeddah z Arabii Saudyjskiej.

Słowenia w Grazu była rozstawiona a numerem czwartym, ale z grupy C wyszła z drugiego miejsca, wygrywając dwa z czterech spotkań. Najlepsza w grupie A Polska miała bilans 3-1. W mistrzostwach globu przed dwoma laty Słoweńcy, występujący w identycznym składzie jak w Austrii, wywalczyli siódme miejsce.



Niedzielne spotkanie rywale rozpoczęli od prowadzenia 2:0, po dwóch minutach gry powiększyli je do 6:1, ale w tym momencie nastąpił kluczowy moment meczu. Biało-czerwoni w niespełna dwie minuty zdobyli kolejno dziewięć punktów, obejmując prowadzenie 10:6, którego nie oddali już do końca. W tym okresie trafiał do kosza każdy z polskiej drużyny - Zamojski z dystansu, dwa razy z rzędu Rduch za dwa, Pawłowski oraz Hicks za dwa.



Tak jak w inauguracyjnym meczu z Czechami o zwycięstwie zadecydował zespołowy wysiłek. W tej grze nie chodzi o indywidualne popisy, to nie jest show jednego zawodnika. Tak właśnie zagraliśmy - skomentował po meczu Hicks.



W półfinale o 18.45 podopieczni trenera Piotra Renkiela zmierzą się z zespołem Łotwy, który pokonał Litwę 21:19. Zwycięzca uzyska awans do igrzysk olimpijskich, przegrany zagra o 21 o trzecie miejsce, także dające udział w olimpijskim turnieju, z przegranym w drugim półfinale.



Wynik ćwierćfinału

Polska - Słowenia 21:16



Punkty dla Polski: Zamojski 10, Hicks 5, Rduch 5, Pawłowski 1.