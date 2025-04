Każdy po założeniu gogli wirtualnej rzeczywistości może być uczestnikiem wypadku. Wszystko dzięki symulatorowi niebezpiecznych sytuacji na drodze, który stworzyli warmińsko-mazurscy policjanci we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie. Nowe narzędzie będzie m.in. pokazywane "punktowcom", czyli osobom, które chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych.

W WORD w Olsztynie zaprezentowano symulator wypadków drogowych w technologii VR.

Aplikacja pozwala tworzyć realistyczne scenariusze edukacyjne oparte na prawdziwych zdarzeniach.

Symulator ma skłonić kierowców do większej ostrożności i będzie dostępny m.in. dla osób chcących zmniejszyć liczbę punktów karnych.

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie zaprezentowano symulator wypadków drogowych w technologii VR (rzeczywistość wirtualna).

Aplikacja pozwala na tworzenie wirtualnego środowiska, tzn. otoczenia, dróg, infrastruktury, pojazdów i scenariuszy, które są szeroko dostosowane do wielu potrzeb badawczych, w tym także w celach edukacji komunikacyjnej i prewencji w ruchu drogowym.

Autorem scenariusza i inicjatorem projektu jest podkom. Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

Tutaj mamy scenariusz, gdzie to czas reakcji warunkuje, czy jesteśmy w stanie zareagować, czy nie. Mamy skrzyżowanie, gdzie jest niska widoczność. Ciężarowy pojazd zasłania nam drugiego uczestnika ruchu, który wyjeżdża nam z podporządkowanej i dochodzi do bocznego zderzenia, niestety potencjalnie śmiertelnego - mówi podkomisarz Tomasz Zieliński.

Twórcy aplikacji chcą, aby wirtualne sytuacje dały kierowcom do myślenia, że może warto zdjąć nogę z gazu albo zachować większą ostrożność. Na pewno daje to do myślenia, słuchawki i okulary VR powodują, że ma się wrażenie, że faktycznie się uczestniczy w tym zdarzeniu. Widać to było po zachowaniu mojego ciała, że aż podskoczyłem - mówi pan Paweł, jeden z pierwszych testerów aplikacji VR.

Powinniśmy korzystać z nowych technologii, tym bardziej, gdy może ona sprawić, że na drogach będzie bezpieczniej. Przejechałem się tym symulatorem i robi wrażenie. Co więcej, sytuacje wgrane tam, te scenariusze, to są prawdziwe historie z naszego garnizonu - mówi inspektor Radosław Drach, zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Olsztynie.

Aplikacja z okularami VR będzie dostępna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Olsztynie. Chcemy, aby korzystali z niej tak zwani "punktowcy", czyli osoby, które chcą zmniejszyć liczbę punktów karnych. Te scenariusze napisało życie, więc wykorzystujemy to, aby przestrzec kierowców, aby dać im do myślenia, że warto zwolnić na drodze - mówi Michał Wypij, wicedyrektor WORD w Olsztynie.