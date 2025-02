Organizacja żydowskich filmowców potępiła list organizacji, która zaapelowała niedawno do celebrytów, by pojawili się na gali oscarowej z przypinkami stanowiącymi wyraz poparcia dla kampanii Artists4Ceasefire. Wzywa ona do natychmiastowego zawieszenia broni w Strefie Gazy. "Ta przypinka nie jest symbolem pokoju, lecz rozlewu żydowskiej krwi" – przekonują członkowie The Brigade.

Już podczas ubiegłorocznej ceremonii wręczenia Oscarów hollywoodzkie gwiazdy nosiły charakterystyczne przypinki z grafiką przedstawiającą serce na wyciągniętej dłoni / JIM RUYMEN / PAP/EPA

W zeszłym roku podczas oscarowej gali z przypinkami na czerwonym dywanie pozowały topowe gwiazdy kina i estrady, takie jak Mark Ruffalo, Billie Eilish, Mahershala Ali czy Finneas O’Connell. Ów dodatek zawierał grafikę przedstawiającą serce na wyciągniętej dłoni. Emblemat stanowił wyraz poparcia dla kampanii Artists4Ceasefire, która wzywała do "natychmiastowego zawieszenia broni, uwolnienia wszystkich zakładników i pilnego dostarczenia pomocy humanitarnej ludności cywilnej w Strefie Gazy".

Była to odpowiedź na eskalację konfliktu zbrojnego między Izraelem a dowodzonymi przez Hamas palestyńskimi ugrupowaniami militarnymi.

The Brigade: Nie zamierzamy milczeć

Wojna wybuchła 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu przeprowadzili serię ataków terrorystycznych na izraelską ludność, w wyniku których zginęło wówczas 1200 osób, a ponad 250 zostało wziętych do niewoli. W opublikowanym 20 lutego tego roku liście organizacja Artists4Ceasefire apelowała o to, by uczestnicy nadchodzącej oscarowej gali powtórzyli swój gest poparcia dla inicjatywy, ponownie sięgając po czerwone przypinki.



Na działania te stanowczo zareagowało The Brigade - stowarzyszenie żydowskich producentów, marketingowców i dyrektorów wytwórni filmowych, którego misją jest "przeciwdziałanie antysemickim narracjom w branży rozrywkowej".

Zdaniem organizacji grafika umieszczona na wspomnianych przypinkach nawiązuje do tragicznego zdarzenia sprzed 25 lat, kiedy na Zachodnim Brzegu grupa Palestyńczyków zamordowała dwóch żołnierzy Sił Obronnych Izraela. The Brigade twierdzi ponadto, że data opublikowania listu zachęcającego do przybycia na ceremonię rozdania Oscarów z kontrowersyjnymi przypinkami nie jest przypadkowa. Tego samego dnia Hamas zwrócił ciała najmłodszych zakładników - zamordowanych braci Bibas, których porwano 7 października 2023 roku z kibucu Nir Oz.



"Nie zamierzamy milczeć. Ta przypinka nie jest symbolem pokoju, lecz rozlewu żydowskiej krwi. W 2000 roku palestyńscy terroryści w Ramallah publicznie zlinczowali dwóch niewinnych Izraelczyków, rozerwali ich kończyny na strzępy i podnieśli ich zakrwawione ręce w kierunku wiwatującego tłumu. Ten niesławny obraz jest teraz waszą odznaką zawieszenia broni. 20 lutego, czyli w dniu, w którym świat dowiedział się, że 10-miesięczny Kfir Bibas i jego 4-letni brat Ariel zostali uduszeni gołymi rękami przez terrorystów w Strefie Gazy, podwoiliście stawkę, wzywając gwiazdy do dumnego noszenia waszej zakrwawionej czerwonej odznaki. Czy wy nie macie wstydu? Czy to wasza ignorancja, czy wyrachowana złośliwość? (...) Aktorzy, filmowcy, członkowie naszej społeczności w Hollywood - nadal zamierzacie dumnie nosić symbol mordu?" - czytamy w oświadczeniu The Brigade.