Ruszyło finałowe oscarowe głosowanie. Członkowie Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej mają czas do 18 lutego. Potem organizatorzy będą liczyć głosy. Znamy także pierwsze nazwiska wręczających Oscary. A pierwszych wywiadów udzielił prowadzący galę Conan O'Brien.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Prowadzenie oscarowej gali to był szczyt moich marzeń. I właśnie to marzenie się spełnia - mówi komik w wywiadzie dla Amerykańskiej Akademii Wiedzy i Sztuki Filmowej. Ceremonie są nieprzewidywalne i muszę być na to gotowy - dodał Conan O'Brien. Bez względu na to, co się stanie, prowadzący obiecuje zadbać o dobrą zabawę.

Conan ma wszystkie cechy świetnego prowadzącego Oscary - jest niesamowicie dowcipny, charyzmatyczny i zabawny. Udowodnił, że jest mistrzem telewizji robionej na żywo - podkreślają producenci gali Raj Kapoor i Katy Mullan.

Organizatorzy Oscarów ujawnili też pierwsze nazwiska aktorów, którzy będą wręczać statuetki. To Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Emma Stone i Da'Vine Joy Randolph, czyli ubiegłoroczni laureaci Oscarów dla najlepszych aktorów. W tym gronie będą też m.in. Halle Berry, Penélope Cruz, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Scarlett Johansson, John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb oraz Bowen Yang.

Najwięcej oscarowych nominacji, bo aż 13, dostała "Emilia Perez" Jacques'a Audiarda. Po 10 szans na nagrody mają "The Brutalist" w reżyserii Brady'ego Corbeta i "Wicked" Jona M. Chu. "Dziewczyna z igłą", polska koprodukcja w reżyserii Magnusa von Horna, ma szansę na statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy.

Ceremonia wręczenia Oscarów zaplanowana została na niedzielę 2 marca. Gala odbędzie się w Dolby Theatre w Hollywood. Oscary zostaną przyznane w 23 kategoriach.