Hamas ogłosił, że doszedł do porozumienia z Izraelem w sprawie wymiany zakładników i ich zwłok w zamian za palestyńskich więźniów. Dziś wieczorem Hamas ma przekazać zwłoki czterech zakładników, a Izrael uwolnić 602 Palestyńczyków. Informację o przełamaniu impasu podał izraelski dziennik "Haarec".

Bojownicy Hamasu / Middle East Images/ABACA/Abaca/East News / East News

Wymiana ma być elementem trwającego od 19 stycznia tymczasowego zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Jej wstrzymanie groziło zerwaniem kruchego rozejmu jeszcze przed zaplanowanym na początek marca zakończeniem jego pierwszej fazy.

Wstrzymana wymiana

Izrael miał uwolnić 602 Palestyńczyków w sobotę, gdy Hamas wypuścił sześciu kolejnych zakładników. Premier Benjamin Netanjahu ogłosił jednak, że wymiana zostaje wstrzymana z powodu łamania przez Hamas porozumień rozejmu, w tym urządzania przez tę grupę propagandowych spektakli podczas przekazywania jeńców i ich szczątków.

Hamas w wydanym we wtorek wieczorem oświadczeniu zaznaczył, że wymiana czterech ciał na 602 więźniów odbędzie się "równocześnie". Według źródeł "Haareca" w izraelskim rządzie do wymiany dojdzie najprawdopodobniej w środę wieczorem na przejściu granicznym Kerem Szalom, łączącym Izrael i Strefę Gazy.

Jeżeli te zapowiedzi zostaną zrealizowane, obie strony wywiążą się z warunków wymiany przewidzianych w pierwszym etapie rozejmu. Do tej pory Hamas przekazał 25 zakładników i cztery ciała, w zamian Izrael zwolnił 1135 Palestyńczyków. Hamas wypuścił też pięciu Tajlandczyków, którzy również zostali porwani 7 października 2023 r., ale nie byli objęci porozumieniem rozejmowym.

Druga faza zawieszenia broni

Perspektywa wejścia w życie drugiej fazy zawieszenia broni jest nadal niepewna. Według wcześniejszych ustaleń drugi etap zakłada m.in. trwały rozejm, uwolnienie wszystkich pozostałych porwanych i całkowite wycofanie się Izraelczyków ze Strefy Gazy. Według doniesień medialnych nie rozpoczęły się jednak poważne rozmowy dotyczące jego warunków.

Izrael stara się przedłużyć pierwszy etap rozejmu, by wymienić kolejnych zakładników za więźniów, bez negocjowania całkowitego zakończenia wojny i przyszłości Strefy Gazy - napisał we wtorek "Haarec". Gazeta dodała, że Hamas sygnalizował, że jest otwarty na przedłużenie pierwszej fazy do końca zaczynającego się w ten weekend ramadanu - świętego miesiąca dla wyznawców islamu.

W oświadczeniu Hamasu dodano, że porozumienie o najbliższej wymianie zostało zawarte w Kairze. Egipt, USA i Katar pośredniczyły w zawarciu rozejmu i starają się je podtrzymać.