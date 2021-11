Polska zagra z Rosją w półfinale zaplanowanych na marzec dwustopniowych baraży o awans do mistrzostw świata, które w 2022 roku odbędą się w Katarze. Jeśli biało-czerwonym uda się wygrać, następnie zmierzą się ze Szwecją lub Czechami. Losowanie odbyło się zdalnie w Zurychu.

Puchar Świata FIFA / Shutterstock

Biało-czerwoni nie byli rozstawieni, dlatego już wcześniej było wiadomo, że półfinałowy mecz rozegrają na wyjeździe. Ceremonia odbyła się w Zurychu. Z uwagi na pandemię została przeprowadzona w trybie zdalnym.

Wyniki losowania baraży na mundial

Ścieżka A

Szkocja - Ukraina

Walia - Austria

Ścieżka B

Rosja - Polska

Szwecja - Czechy

Ścieżka C

Włochy - Macedonia Północna,

Portugalia - Turcja.





Ewentualny finał barażowy Polska zagra na własnym terenie.

Mundial bez Włoch lub Portugalii

Dwaj ostatni mistrzowie Europy - Portugalia z 2016 i Włochy z tego roku - trafiły do tej samej "ścieżki" barażowej o awans na piłkarskie mistrzostwa świata w Katarze. To oznacza, że co najmniej jednej z tych ekip zabraknie w przyszłorocznym mundialu.

Mecze barażowe odbędą się 24 i 29 marca, a mundial w Katarze - od 21 listopada do 18 grudnia 2022 roku.

Co wiemy o Rosji, naszym przeciwniku?

Rosjanie pokazali, jak koncertowo zepsuć końcówkę eliminacji. Zrobili sobie zdecydowanie większy problem niż Polacy. Przed ostatnim meczem grupowym mieli dwa punkty przewagi nad Chorwacją, z którą zagrali na wyjeździe. W Splicie w deszczowych, arcytrudnych warunkach postawili na antyfutbol i to się na nich zemściło. Gol samobójczy przesądził o tym, że Rosja zagra jednak w barażach. Trzeba zaznaczyć, że u siebie w eliminacjach Rosja zremisowała z Chorwacją 0:0, ale poza tym wygrywała. Z Rosją zremisowaliśmy sparing przed Euro 2020. Było 1:1. Natomiast ostatni wyjazdowy mecz z tym rywalem to dla nas rok 2007 i mecz zakończony wynikiem 2:2.

Bilans meczów Polski z Rosją: 19 meczów; 4 zwycięstwa Polski, 6 remisów, 9 porażek, bramki: 16-32.



Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022. Jak się zakwalifikować?

O trzy miejsca na mundialu zagra 12 drużyn - 10 ekip z drugich miejsc w grupach eliminacyjnych oraz dwie z najlepszymi osiągnięciami w ostatniej edycji Ligi Narodów UEFA, które nie zajęły jednej z dwóch czołowych lokat w grupach - Austria i Czechy.

Dwunastu uczestników baraży zostało podzielonych na trzy ścieżki (A, B i C) po cztery zespoły. W każdej z tych ścieżek rozegrany zostanie "miniturniej" - półfinały i finał (bez meczów rewanżowych), przy czym rozstawione zespoły będą gospodarzami półfinałów i na pewno nie trafią na siebie w tej fazie.

Zwycięzcy finałów ścieżek A, B i C zakwalifikują się do przyszłorocznego mundialu.