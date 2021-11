Prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski przyznał w wywiadzie opublikowanym na stronie internetowej klubu, że chce zatrudnić Marka Papszuna, obecnego trenera piłkarzy Rakowa Częstochowa. "Mogę potwierdzić, że chcemy się porozumieć ze szkoleniowcem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu" – zadeklarował.

REKLAMA