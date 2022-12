45.+2 min

Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. To było bardzo dobre 45 minut!

45.+1 min

Zagranie w pole karne do En-Nesyriego, ale Livaković uprzedził marokańskiego napastnika.

45. min

Sędzia dolicza 2 minuty.

42. minuta

Orsić! Co za bramka! Chorwat uderzał z lewej strony pola karnego. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki!

42. minuta

Chorwacja wraca na prowadzenie!

39. minuta

Indywidualna akcja Ziyecha. Najpierw oszukał Orsicia, potem minął Modricia, ale jego strzał z dystansu był niecelny.

38. minuta

Zagranie w pole karne do Modricia, Chorwat chciał jeszcze podawać do jednego z kolegów, ale zrobił to nieprecyzyjnie.

36. minuta

I znów szansa dla Maroka! Rzut wolny wykonywał Ziyech, do główki doszedł En-Nesyri, ale piłka do jego uderzeniu przeleciała wzdłuż bramki Chorwacji.

35. minuta

Rzut wolny dla Maroka, wrzutka w pole karne, ale Perisić wybija piłkę.

33. minuta

Szybka kontra Maroka. Ziyech zagrywa do Hakimiego, który w ostatniej chwili został zatrzymany przez Chorwatów.

32. minuta

Khannouss i Boufal przeprowadzili dwójkową akcję zakończoną niecelnym strzałem tego drugiego.

30. minuta

Kovacić dalekie podanie, ale Livaja nie miał szans dojść do tej piłki.

28. minuta

Popędzili prawą stroną Marokańczycy, Hakimi zagrywał w pole karne, gdzie był niepilnowany En-Nesyri, ale piłka przeleciała tuż za plecami marokańskiego napastnika.

26. minuta

Dośrodkowanie w pole karne Maroka, głową uderzał Perisić, ale Chorwat był na spalonym.

24. minuta

Modrić uderzał z linii pola karnego, piłkę przed siebie wybił Bono. Natychmiast do dobitki ruszył jeden z Chorwatów, ale w ostatniej chwili uprzedził do bramkarz Maroka.

21. minuta

Modrić niedokładnie zagrywał do Perisicia.

18. minuta

Kramarić uderza z główki, ale Bono nie miał problemu ze złapaniem piłki.

17. minuta

Chorwacja zdecydowanie dominuje na razie. Teraz Orsić strzelał z 11. metra, ale jego uderzenie zostało zablokowane.

16. minuta

Znów groźnie pod bramką Maroka. Kramarić dośrodkowywał, ale Marokańczycy w ostatniej chwili przecięli podanie, na które w polu karnym czekał już Livaja.

15. minuta

Majer niecelnie z dystansu. Piłka leci wysoko nad bramką Maroka.

13. minuta

Niecelnie dośrodkowywał Stanisić.

8. minuta

Dośrodkowanie z rzutu wolnego trafiło do Kramaricia. Chorwat "przedłużył" centrę, piłka trafiła do Dari, który strzałem głową doprowadził do wyrównania.

8. minuta

Coś niesamowitego! Maroko wyrównuje!! Achraf Dari!

6. minuta

Livaja z rzutu wolnego zagrywał w pole karne do Perisicia. Ten głową odegrał do Gvardiola, który szczupakiem umieścił piłkę w siatce!

6. minuta

Bramka dla Chorwacji!! Josko Gvardiol!

6. minuta

Rzut wolny dla Chorwacji, ok. 35 metrów do bramki Maroka.

3. minuta

Skiksował Bono! Bramkarz reprezentacji Maroka chciał podać do jednego ze swoich kolegów, ale zrobił to tak źle, że piłka o mało nie wpadła do jego bramki!

2. minuta

Odważniej rozpoczęli Chorwaci. Wrzutka w pole karne, ale wybijają Marokańczycy.

1. minuta

Pierwszy gwizdek sędziego. Zaczynamy mecz o 3. miejsce na mundialu! Rozpoczęli Chorwaci.

15:55

Czy Chorwacja sięgnie po trzeci medal w swoim szóstym występie w mistrzostwach świata? Oprócz srebra z 2018 roku ma również brąz z 1998 roku. Czy medale - po raz pierwszy w historii - zawisną na szyjach piłkarzy Maroka?

15:53

Zawodnicy wychodzą już na boisko! Za chwilę hymny i początek meczu!

15:41

Spotkanie rozegranie zostanie na Khalifa International Stadium w Ar-Rajjan. Poprowadzi je katarski sędzia Abdulrahman Al-Jassim.

15:36

Chorwacja w tegorocznym turnieju wygrała w regulaminowym czasie tylko jeden mecz (4:1 z Kanadą w fazie grupowej). W 1/8 finału i ćwierćfinale pokonała rywali - odpowiednio Japonię i Brazylię - w rzutach karnych.

15:34

Tak natomiast wygląda pierwszy skład Marokańczyków: