Przygotowujesz się do matury? Sprawdź swoją wiedzę z RMF FM i "Dziennikiem Gazetą Prawną". Już w środę w "DGP" znajdziecie przykładowy arkusz maturalnych pytań z matematyki. Inny zestaw zadań, dzięki któremu możecie sprawdzić wiedzę z tego przedmiotu, publikujemy w tym artykule.

To już trzeci dzień tegorocznej odsłony akcji RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" skierowanej do maturzystów. W poniedziałek w "DGP" mogliście znaleźć przykładowy arkusz z języka polskiego . We wtorek w gazecie były zadania z matematyki. Dodatkowe arkusze z tych przedmiotów publikowaliśmy również na rmf24.pl - z nami też możecie sprawdzić, jak dobrze jesteście przygotowani do matury.

W tym roku szkolnym pisemne egzaminy maturalne mają się rozpocząć we wtorek 4 maja 2021 r. od egzaminu z języka polskiego. 5 maja zaplanowano egzamin z matematyki, a dzień później - z języka angielskiego.





Będziemy mieć dla Was zestawy testów maturalnych. Jak je zdobyć? Wystarczy wysłać na adres wysylka@radio.rmf.fm mail z tytułem EGZAMIN MATURALNY i podać swój sposób na maturalny stres. Testy z języka polskiego, języka angielskiego oraz matematyki otrzymają autorzy najciekawszych maili. Skontaktujemy się z nimi telefonicznie (prosimy więc o wpisanie w treść maila telefonu kontaktowego).

Na wasze listy czekamy do środy 14 października do godz. 15.





Matura 2021: Przykładowy arkusz z języka angielskiego

