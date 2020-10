Jak co roku, RMF FM wspólnie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" pomaga maturzystom dobrze przygotować się do egzaminu dojrzałości. Już we wtorek w "DGP" znajdziecie przykładowy arkusz maturalnych pytań z matematyki. Inny zestaw zadań, dzięki któremu możecie sprawdzić wiedzę z tego przedmiotu, publikujemy w tym artykule.

Matura 2021: Przykładowe zadania z matematyki /pixabay.com /Pixabay

REKLAMA