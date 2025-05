Centralna Komisja Egzaminacyjna nie ma potwierdzonych informacji o jakimkolwiek przecieku zadań egzaminacyjnych z języka polskiego - usłyszał dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Zdjęcia arkuszy i przykładowych zadań, które od rana pojawiają się w internecie, nie pochodzą z oryginalnego arkusza. Egzamin maturalny z języka polskiego w całej Polsce powinien rozpocząć się zgodnie z planem o godz. 9. Ma potrwać 240 minut.

W poniedziałek 5 maja rusza maturalny maraton. Na początek egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Maturzyści jak co roku próbują w internecie znaleźć jeszcze przed egzaminem przecieki ws. tematów. Od rana w internecie krążą zdjęcia arkuszy i przykładowych zadań na egzamin maturalny z języka polskiego.

Oszustwo "na przecieki maturalne"

Dziennik.pl ostrzega natomiast przed oszustami "na przecieki maturalne"."Przecieki", "zobacz, co będzie na maturze", "rozwiązane arkusze CKE" - to chwyty oszustów. Jak zauważa portal, w sieci pojawiły się podejrzane oferty, które kuszą takimi hasłami. Aby otrzymać rzekome rozwiązania, użytkownik musi zapłacić - często przez SMS lub szybki przelew.

"Jeśli któryś z maturzystów da się nabrać na taką akcję oszustów, musi liczyć się ukrytymi kosztami. Użytkownik może zostać wpisany na płatną listę, a opłaty mogą być ściągane regularnie. Z tej usługi trudno jest później zrezygnować" - ostrzega dziennik.pl.

Na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem matury z języka polskiego w sieci widać było wzmożone zainteresowanie tematami dotyczącymi "Lalki" Bolesława Prusa. Dzisiejszy egzamin potrwa od godz. 9 do godz. 13. Tuż po zakończeniu egzaminu na naszej stronie opublikujemy arkusze CKE, a chwilę później propozycje rozwiązań.

Matura 2025 - jakie obowiązują zasady?

Każdy maturzysta musi obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe są też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych muszą dodatkowo przystąpić do egzaminu pisemnego i egzaminu ustnego z tego języka.



Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.



Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów. W przypadku przedmiotów do wyboru, zdawanych na poziomie rozszerzonym, nie ma progu zaliczeniowego.



Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki w sierpniu. Natomiast maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok