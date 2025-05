Od godz. 9 trwa egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym. Muszą go napisać wszyscy maturzyści. Aby go zdać, trzeba uzyskać minimum 30 punktów. W tym artykule opublikujemy arkusze CKE, gdy tylko upubliczni je Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Poniedziałkowy egzamin maturalny z języka polskiego w II LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim / Lech Muszyński / PAP

W tym artykule opublikujemy arkusze CKE z matury z matematyki na poziomie podstawowym. Śledźcie naszą stronę.

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem maturzystów, który zdaje egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią Covid-19.

Obecnie obowiązująca podstawa to tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut. Podczas egzaminu maturzysta może korzystać z tabeli wzorów, kalkulatora prostego oraz z linijki i cyrkla.

Harmonogram egzaminów maturalnych 2025

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 5 do 22 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Sesja egzaminów ustnych potrwa do 9 do 24 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9:00 i 14:00.

Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpoczęła się w poniedziałek 5 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Arkusze CKE i propozycje rozwiązań znajdziecie >>>W TYM ARTYKULE<<< .

6 maja - egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

- egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej. 7 maja - egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14:00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15:35).

- egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14:00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15:35). 8 maja egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki.

egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki. 9 maja egzamin z biologii i z filozofii.

egzamin z biologii i z filozofii. 12 maja egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 13 maja egzamin z wiedzy o społeczeństwie, egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

egzamin z wiedzy o społeczeństwie, egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 14 maja egzamin z informatyki i z historii sztuki.

egzamin z informatyki i z historii sztuki. 15 maja egzamin z geografii, egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie podstawowym.

egzamin z geografii, egzaminy z języków mniejszości narodowych zdawane na poziomie podstawowym. 16 maja egzamin z chemii, egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

egzamin z chemii, egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 19 maja egzamin z historii, egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

egzamin z historii, egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 20 maja egzamin z fizyki, egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

egzamin z fizyki, egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 21 maja egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 22 maja egzaminy w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Harmonogram matur 2025 / Maciej Zieliński / PAP

Najważniejsze informacje dotyczące matury 2025 znajdziecie w naszym specjalnym raporcie na stronie RMF24 . Możecie tam zobaczyć m.in. przykładowe zadania maturalne wraz z rozwiązaniami.

Jak co roku na naszej stronie RMF24.pl tuż po zakończeniu egzaminów maturalnych publikujemy arkusze maturalne oraz przykłady rozwiązań egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Kiedy wyniki matury 2025?

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 3-17 czerwca: sesja egzaminów pisemnych - 3-17 czerwca, sesja egzaminów ustnych - 9-11 czerwca.

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne.

Kiedy można poprawić maturę?

Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 19 i 20 sierpnia: 19 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 20 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 10 września.

Jakie egzaminy są obowiązkowe na maturze?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego.

Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym oraz do egzaminu ustnego z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Wyniki matur podane zostaną 8 lipca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu ma prawo do poprawki w sierpniu. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.