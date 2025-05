Po ciepłej majówce temperatura w Polsce spadła. Synoptycy mają złe informacje - przynajmniej do 12 maja na znacznym obszarze kraju prognozowane są nocne i poranne przymrozki. IMGW planuje wydanie alertów.

Mroźny atak na Polskę. Złe wieści od synoptyków / IMGW / Shutterstock

Miniona noc w północnej połowie kraju i miejscami na zachodzie kraju była mroźna. Na stacji synoptycznej w Ostrołęce (woj. mazowieckie) temperatura minimalna wyniosła tylko -3,5°C.

Temperatura - jak informuje IMGW - przy gruncie była jeszcze niższa. W Toruniu zanotowano spadek temperatury do -7°C.

To jednak nie koniec porannych i mroźnych przymrozków. Będą one nam towarzyszyły przynajmniej do 12 maja.

Alerty IMGW. Synoptycy ostrzegają przed mrozami

Na wtorek i noc z wtorku na środę IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed przymrozkami dla północnej części kraju, a także dla części woj. dolnośląskiego (powiaty: lubański, lwówecki, karkonoski, m. Jelenia Góra, kamiennogórski, wałbrzyski, m. Wałbrzych, kłodzki) i śląskiego (powiaty: cieszyński, bielski m. Bielsko-Biała i żywiecki).

Ostrzeżenia będą obowiązywały do środy do godz. 7:30.

Alerty IMGW na wtorek i noc z wtorku na środę / IMGW /

W środę synoptycy planują wydać alerty pierwszego stopnia dotyczące przymrozków dla północy, wschodu kraju, a także pojedynczych powiatów w woj. śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywały do czwartku do godz. 7:30.

Alerty IMGW na środę i noc ze środy na czwartek / IMGW /

W czwartek oraz w nocy z czwartku na piątek wolne od alertów będzie już tylko woj. lubuskie oraz pojedyncze powiaty województw: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Ostrzeżenia będą obowiązywały do piątku do godz. 7:30.

Alerty IMGW na czwartek i noc z czwartku na piątek / IMGW /