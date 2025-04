"Taki niezwykły moment, którego nie zapomnę do końca życia, był wtedy, gdy Pan Prezydent powiedział do mnie i Pawła Wypycha w samolocie 8 kwietnia, gdy wracaliśmy z Wilna: Ja już mam swoje lata i moje pokolenie będzie powoli odchodzić, ale wtedy na was spocznie ciężar prowadzenia nadal polskich spraw" - wspomniał Andrzej Duda w czwartek. W 15. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezydent razem m.in. z Martą Kaczyńską złożył wieniec na grobie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich w stolicy Małopolski.