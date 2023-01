Synoptycy biją na alarm: pogoda w Europie bardziej przypomina lato niż śnieżną i mroźną zimę. Na przełomie grudnia i stycznia praktycznie we wszystkich krajach Starego Kontynentu zostały pobite rekordy temperatury.

Mężczyzna w miejscowości Ezerets w pobliżu Morza Czarnego w Bułgarii. Na początku stycznia termometry pokazały tam 18 st. C. / VASSIL DONEV / PAP/EPA

W Nowy Rok termometry w Warszawie pokazały 18,9 st. C. Jak wskazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej był to rekord ciepła dla stycznia z 1999 roku. To sytuacja niespotykana w naszym klimacie. "Doświadczyliśmy jednodniowego termicznego lata w samym środku zimy. Anomalia termiczna wynosiła ponad 15 st. C" - informowali synoptycy.