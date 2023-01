Nagłe, nietypowe wahania temperatury to jeden ze skutków zmian klimatu. Według najnowszego, szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) globalne ocieplenie wywołali ludzie m.in. dużą emisją gazów cieplarnianych i zbyt intensywnym przeobrażaniem otoczenia. Naukowcy wskazują, że jeśli nie ograniczymy niszczącej środowisko działalności to kryzys klimatyczny będzie się pogłębiał. Oznacza to, że ekstremalne zjawiska pogodowe takie jakie powodzie, susze czy upały będą występowały coraz częściej.

Jaka pogoda na resztę stycznia?

Synoptycy prognozują, że wysoka temperatura powietrza utrzyma się również w dalszej części stycznia oraz na początku lutego. "W pierwszych tygodniach 2023 r. maksymalna temperatura w ciągu dnia będzie na ogół dodatnia. Szczególnie ciepło będzie w pierwszym tygodniu nowego roku - średnia maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 4 st. C (na północnym wschodzie) do nawet 7 st. C (na zachodzie i południu)" - prognozuje IMGW.

Oznacza to, że będzie cieplej od 3,4 st. C do nawet 5,1 st. C w porównaniu do normy z lat 2004-2020.