45 krajów zobowiązało się na konferencji klimatycznej COP26 do przekazania 4 mld dolarów na pomoc krajom rozwijającym się. Wszystko po to, aby rolnictwo tych państw stało się bardziej ekologiczne i odporne na zmiany klimatu, a gospodarka gruntami bardziej zrównoważona.

Pod uprawy rolne przeznaczane są na świecie kolejne tereny, często lasy bądź łąki. Wszystko przez rosnącą liczbę ludności. / Shutterstock

W związku z rosnącą na świecie liczbą ludności, a co za tym idzie rosnącymi potrzebami żywnościowymi, pod uprawy rolne przeznaczane są kolejne tereny, często lasy bądź łąki. Dzieje się tak zwłaszcza w krajach rozwijających się. W efekcie poziom emisji rośnie podwójnie - bo zwiększa się powierzchnia gruntów użytkowanych przez człowieka, a z nich pochodzi około jedna czwarta światowej emisji gazów cieplarnianych, a zmniejsza się obszar lasów, które dwutlenek węgla pochłaniają.



Obiecane na trwającej w Glasgow konferencji klimatycznej środki mają pomóc rolnikom w krajach rozwijających w zwiększeniu wydajności, wdrożeniu innowacji, w tym rozwoju upraw bardziej odpornych na zmiany klimatu i poprawę zdrowia gleby, tak aby ograniczyć konieczność zajmowania na potrzeby rolnictwa kolejnych gruntów.



Aby utrzymać cel 1,5 st. C, potrzebujemy działań ze strony każdej części społeczeństwa, w tym pilnej transformacji w skali globalnej sposobu, w jaki zarządzamy ekosystemami oraz uprawiamy, produkujemy i konsumujemy żywność. Musi nastąpić uczciwa i sprawiedliwa transformacja, która ochroni środki do życia i bezpieczeństwo żywnościowe milionów ludzi na całym świecie, a rolnicy, ludność rdzenna i społeczności lokalne odegrają w tych planach główną rolę - oświadczył brytyjski minister środowiska, żywności i spraw wiejskich George Eustice.



Czym jest COP26?

Jego głównym celem szczytu klimatycznego w Glasgow jest wzmocnienie uzgodnień zawartych w Paryżu w 2015 r. Zawarto wówczas porozumienie o walce z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ustalono, że wszystkie strony uzgodnienia, czyli prawie 190 krajów, będą "kontynuować wysiłki" w celu ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 1,5 st. C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej i utrzymania tego wzrostu "znacznie poniżej" 2,0 st. C.