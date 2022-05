Od 28 kwietnia do 4 maja potwierdzono 4140 zakażeń koronawirusem i 72 zgony chorych z Covid-19 - podało w środę w tygodniowym zestawieniu Ministerstwo Zdrowia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Resort podał, że w okresie od 28 kwietnia do 4 maja zanotowano 4140 zakażeń, w tym 368 ponownych.

Zakażenia wykryto u osób z województw: mazowieckiego (724), śląskiego (619), małopolskiego (420), lubelskiego (312), dolnośląskiego (277), łódzkiego (240), podkarpackiego (230), wielkopolskiego (215), pomorskiego (194), podlaskiego (164), zachodniopomorskiego (160), opolskiego (134), świętokrzyskiego (129), kujawsko-pomorskiego (109), warmińsko-mazurskiego (94) i z lubuskiego (59).

MZ podało, że w informacjach o 60 zakażeniach nie ma adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

W ciągu tygodnia na Covid-19 zmarło 16 osób, a z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 56 chorych.

Ostatniej doby badania potwierdziły 173 zakażenia koronawirusem, w tym 14 ponownych. Jedna osoba zmarła z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.

Minionej doby wykonano 4856 testów w kierunku SARS-Cov-2.



Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 5 mln 997 tys. 998 przypadków. Zmarło 116 tys. 70 osób z Covid-19.

W Polsce wykonano ponad 54,2 mln szczepień przeciw Covid-19

Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, podano 54 mln 276 tys. 276 dawek - wynika z danych udostępnionych na stronach rządowych.



W pełni zaszczepiono, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca i Novavax lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, 22 mln 451 tys. 445.



Podano także 11 mln 706 tys. 896 dawek przypominających.



Łącznie do Polski dostarczono 107 mln 707 tys. 90 dawek, z których 55 mln 974 tys. 230 dotarło do punktów szczepień.



Zutylizowano 788 tys. 420 dawek.



Zgłoszono 18 632 niepożądanych odczynów. Większość z nich była łagodna, objawiająca się zaczerwienieniem i krótkotrwałą bolesnością w miejscu wkłucia. Inne odczyny - poza łagodnymi - jakie zanotowano, to m.in. ból głowy, omdlenie, duszność, gorączka i zawroty głowy.