Za nami trzeci dzień akcji "Zaszczep się w majówkę". W jej ramach, w 16 miastach wojewódzkich pojawiły się mobilne punkty szczepień - namioty, ciężarówki i kontenery, w których można było zaszczepić się przeciw Covid-19 "z marszu", bez wcześniejszych zapisów. Wystarczyło e-skierowanie. Inicjatywa cieszyła się tak dużą popularnością, że Białystok i Gorzów Wielkopolski zdecydowały o przedłużeniu działania mobilnych punków.

Kolejka przed punktem szczepień masowych przeciwko Covid-19 na placu Bankowym w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

W ramach akcji "Zaszczep się w majówkę" w 16 miastach wojewódzkich pojawiły się mobilne punkty szczepień, w których można było przyjąć jednodawkową szczepionkę firmy Johnson & Johnson.

Preparat chętni dostawali bez zapisów, wymagane było jednak skierowanie. Informację o tym można było sprawdzić, wchodząc na internetowe konto pacjenta.

Jedno podejście

Zaletą inicjatywy był dla części osób dostęp do preparatu firmy Johnson & Johnson - szczepionki wymagającej podania wyłącznie pojedynczej dawki.

Sporym zainteresowaniem przez wszystkie 3 dni trwania akcji cieszył się mobilny punkt szczepień na Rynku Głównym w Krakowie. Zaszczepiono tam 3,5 tys. osób. Jak poinformował wojewoda Łukasz Kmita, pierwszego i drugiego dnia szczepień przeciw Covid-19 wydano po 1,2 tysiąca dawek preparatu firmy Johnson&Johnson. W poniedziałek, który był trzecim dniem akcji, preparat przyjęło 1,1 tys. osób.

W mobilnym punkcie na Placu Bankowym w Warszawie w poniedziałek przygotowano 1300 dawek preparatu firmy Johnson & Johnson. Kolejka chętnych zaczęła ustawiać się już w środku nocy. Ani chłód, ani przelotny deszcz nie odstraszyły warszawiaków. Setki chętnych mimo niesprzyjającej pogody przyszło do punktu na placu Bankowym, aby przyjąć szczepionkę przeciw Covid-19. W ciągu trzech dni trwania akcji zastrzyk przyjęło około 3,5 tys. osób.

Chętni na szczepienie przeciw Covid-19 otrzymują jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. Na zdjęciu kolejka w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Przez trzy dni akcji "Zaszczep się w majówkę" w mobilnym punkcie w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie przeciw Covid-19 zaszczepiono ponad 3 tys. osób. Przedłużono także godziny otwarcia punktu szczepień, żeby mogli skorzystać z niego wszyscy chętni.



W Łodzi z kolei zastrzyk od soboty otrzymało 1,7 tys. osób. Akcja dużą popularnością cieszyła się także w Poznaniu. Szczepionkę w ciągu trzech dni przyjęło 3,5 tys. osób.



Akcja przedłużona

Akcję szczepień przedłuża Białystok. Potrwa ona do wtorku. Przez trzy dni zaszczepiono w mobilnym punkcie przy Pałacu Branickich ponad 1,3 tys. osób.

Na podobny krok zdecydował się również Gorzów Wielkopolski.



Uruchomiony na czas majówki mobilny punkt szczepień przeciw Covid-19 w Gorzowie Wlkp. przedłuża pracę. Będzie można zaszczepić się w nim także we wtorek i środę (4 i 5 maja 2021 roku) - poinformował dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. Od soboty do poniedziałku w mobilnym punkcie zaszczepiło się 1950 osób.



Koniec "białych plam"

Jak zapowiadał jeszcze przed rozpoczęciem akcji, szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk: Akcja “Zaszczep się w majówkę" [przyp. - RMF] to przede wszystkim funkcja o charakterze informacyjnym przez najbliższe trzy dni, ale później te punkty ruszą do innych miejscowości, między innymi do powiatów, w których jest mniej punktów szczepień.

Takie działanie ma na celu zwiększenie dostępu do szczepionek i wyeliminowanie "białym plan" na mapie kraju, czyli miejsc, gdzie wciąż jest najmniej zaszczepionych.

Lista mobilnych punktów szczepień

Akcja "Zaszczep się w majówkę" potrwa jeszcze dziś do wieczora.

Poniżej zamieszczamy dokładną listę wszystkich miejsc, w których dziś jeszcze można zaszczepić się przeciw Covid-19, jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.

1. Dolnośląskie - plac przed Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, Pl. Powstańców Warszawy 1

2. Kujawsko-pomorskie - plac przy Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki w Toruniu, Aleja Solidarności 1-3

3. Lubelskie - Plac Zamkowy w Lublinie

4. Lubuskie - Park Górczyński w Gorzowie Wielkopolskim

5. Łódzkie - Park im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi (potocznie Park na Zdrowiu), Al. Unii, Srebrzyńska, Krakowska, Krzemieniecka, Konstantynowska

6. Mazowieckie - przed Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5

7. Małopolskie - Rynek Główny w Krakowie

8. Opolskie - przed Opolskim Urzędem Wojewódzkim w Opolu, ul. Piastowska 14

9. Podkarpackie - parking przed Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Grunwaldzka 15

10. Podlaskie - plac przed Pałacem Branickich w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1

11. Pomorskie - Skwer Kościuszki w Gdyni

12. Śląskie - Park Śląski w Chorzowie, aleja Różana 2

13. Świętokrzyskie - teren przy Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, ul. Al. IX Wieków Kielc 3

14. Warmińsko-Mazurskie - przed Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 7/9

15. Wielkopolskie - teren przy jeziorze Malta, dojazd od ulicy Krańcowej

16. Zachodniopomorskie - przed Szpitalem Wojskowym z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie, ul. Piotra Skargi 9-11