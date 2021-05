Ponad tysiąc osób zaszczepiło się w sobotę w mobilnym punkcie szczepień, który został ustawiony przez Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Do szczepień, jeszcze przed otwarciem punktu, ustawiła się długa kolejka. W Poznaniu już przed południem osiągnięto limit osób mogących się zaszczepić w mobilnym punkcie. "W związku z dużym zainteresowaniem Polaków akcją "Zaszczep się w majówkę" postaramy się dostarczyć dodatkowe szczepionki do mobilnych punktów szczepień" - powiedział w rozmowie z Interią szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Kolejka osób oczekujących przed punktem szczepień masowych przeciwko Covid-19 na placu Bankowym w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Michał Dworczyk komentując duże zainteresowanie akcją "Zaszczep się w majówkę" cieszy się z jej powodzenia i deklaruje w rozmowie z Interią, że będzie to co najmniej 500 dawek dla każdego z punktów.

To jest dobra informacja, że Polacy chcą się szczepić. Tylko zaszczepienie dużej części populacji pozwala mieć nadzieję, że pandemia się skończy - mówi Dworczyk i dodaje: Postaramy się, żeby było ich więcej. Ogranicza nas liczba szczepionek.

We Wrocławiu zaszczepiono ponad tysiąc osób

Ponad tysiąc osób zaszczepiło się w sobotę w mobilnym punkcie szczepień, który został ustawiony przez Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.



Szczepienia we Wrocławiu rozpoczęto o godz. 9, ale kolejka do punktu ustawiła się dużo wcześniej. Pacjenci relacjonowali, że w kolejce do szczepienia stali ponad dwie godziny. Podkreślali przy tym, że organizacja punktu jest bardzo sprawna.

W sobotę szczepienia zakończyły się o godzinie 17. Jak podały PAP służby prasowe wojewody dolnośląskiego, pierwszego dnia akcji "Zaszczep się w majówkę" szczepionkę w mobilnym punkcie podano 1030 osobom.



Szczepienia w mobilnym punkcie będą również wykonywane w niedzielę i poniedziałek. Do wrocławskiego punktu trafiło w sumie 2,5 tys. dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson, którą podaje się szczepionej osobie tylko raz.

W Poznaniu limit osiągnięto już przed południem

Przed południem osiągnięto limit osób chętnych do zaszczepienia przeciw Covid-19 w mobilnym punkcie szczepień na poznańskiej Malcie - poinformował PAP Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Chętni do zaszczepieni zapraszani są na niedzielę.



Szczepienia prowadzone są w ramach akcji #ZaszczepSięwMajówkę. W sobotę do godz. 11.00 zaszczepionych zostało 300 osób. Licząca kilkaset osób kolejka sięga granic kompleksu sportowego na poznańskiej Malcie.





Kolejka przed punktem szczepień masowych na poznańskiej Malcie / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Pierwotnie szczepienia miały potrwać do godz. 19.00, jednak zakończyły się dużo szybciej. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem, wiemy jednak, że liczba dostępnych dziś szczepionek jest ograniczona. Dlatego, jeżeli ktoś właśnie wybiera się na Maltę po to, by się zaszczepić, prosimy, by przełożył wyprawę na jutro lub poniedziałek - powiedział PAP Stube. W niedzielę szczepienia rozpoczną się o godz. 10.00.



W ramach przedsięwzięcia realizowanego na terenie kompleksu sportowego nad Jeziorem Maltańskim, do poniedziałku podanych ma być ok. 2,5 tys. dawek szczepionki firmy Johnson & Johnson.

Szeregowa Katarzyna Cyprych (L) oraz wojewoda wielkopolski Michał Zieliński (C) w punkcie szczepień masowych na poznańskiej Malcie, 1 bm. Szeregowa została tym samym milionową pacjentką zaszczepioną w Wielkopolsce / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W Olsztynie nie spodziewano się aż tak wysokiej frekwencji

W sobotę w mobilnym punkcie szczepień w Olsztynie zaszczepiły się 804 osoby. Byli to wszyscy chętni uprawnieni - poinformował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Służby wojewody przyznawały w ciągu dnia, że nie spodziewano się aż tak wysokiej frekwencji ale podkreślano, że tak duże zainteresowanie szczepieniami cieszy. W niedzielę szczepienia będą kontynuowane - dodał Guzek.



W sobotę pierwsi chętni pojawili się przed mobilnym punktem szczepień o 5 rano (punkt otwarto o godz. 8). Aby doczekać się do szczepienia średnio trzeba było odczekać 2 godziny.



W urzędzie wojewódzkim przygotowano trzy stanowiska szczepień. Wejście znajduje się przy alei Piłsudskiego. W niedzielę i poniedziałek zaszczepić się mogą wszyscy uprawnieni. Podawana jest jednodawkowa szczepionka Johnson&Johnson.