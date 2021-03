Sieć sklepów Biedronka poinformowała, że od 15 marca wprowadza do sprzedaży testy serologiczne na Covid-19. Jeden klient będzie mógł kupić maksymalnie trzy sztuki. Jak decyzję sieci komentują medycy?

Testy na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 do kupienia w Biedronce

Biedronka informuje, że będzie oferować testy serologiczne wyprodukowane przez szwajcarskie laboratorium PRIMA Lab. Pozwalają one

Sieć podkreśla, że test jest prosty do wykonania, a wynik uzyskuje się po ok. 10 minutach. Zwraca też uwagę, że jego dokładność to ponad 98 proc.



Test oferowany w Biedronce będzie kosztował 49,99 zł za sztukę.- podkreśla

Sieć podkreśla, że zgodnie z zaleceniami producenta testu, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność przeciwciał należy skontaktować się z lekarzem. To samo powinniśmy zrobić przy wyniku negatywnym, gdy mamy objawy, które można powiązać z Covid-19.

Prof. Flisiak: Testy szybkie na przeciwciała są obarczone dużym ryzykiem

Zdaniem lekarzy, z którymi rozmawialiśmy, korzystanie z takich testów ma niewielki sens. Medycy zwracają uwagę, że nie pokażą nam one, czy jesteśmy zakażeni.



Testować należy porządnymi testami, jeśli chce się znać właściwą odpowiedź. Testy szybkie na przeciwciała są obarczone dużym ryzykiem (błędu - przyp. red.) - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Berendą prof. Robert Flisiak, szef Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Co ważne, wynik szybkiego testu kupionego w sklepie nie umożliwi nam też podróżowania po świecie bez kwarantanny. Służby graniczne akceptują tylko testy profesjonalne.



O testy oferowane przez Biedronkę pytany był na konferencji prasowej dr Artur Zaczyński - dyrektor szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie.



Najważniejsze, żebyśmy wykonywali (testy - przyp. red.) w laboratoriach akredytowanych, żeby to nie były przygodne osoby, które oferują zbadanie przeciwciał i wydrukowanie jakiegoś wyniku, żeby to nie były testy paskowe pokazujące czy mamy czy nie mamy przeciwciał - tłumaczył. Tylko i wyłącznie wiarygodny poziom przeciwciał oznaczony przez akredytowane laboratorium jest wynikiem dla nas wiążącym - podkreślił dr Zaczyński.