"​Szczepionka amerykańskiej firmy Novavax Inc. przeciwko Covid-19 jest w 96 proc. skuteczna w zapobieganiu chorobie, wywołanej przez oryginalną wersję koronawirusa" - oświadczył w czwartek w komunikacie koncern, który ma nadzieje wkrótce rozpocząć starania o autoryzację w różnych krajach. Według komunikatu szczepionka ta jest także skuteczna w 86 proc. przeciwko bardziej zakaźnemu wariantowi koronawirusa, który odkryty został w Wielkiej Brytanii. Z kolei w RPA skuteczność preparatu stwierdzono na poziomie 55 proc.

Szczepionka Novavax skuteczna w 96 proc. / AA/ABACA / PAP/Abaca

Koncern podkreśla, że w obu badaniach, zarówno na terenie W.Brytanii, jak i RPA, szczepionka była w 100 proc. skuteczna w zapobieganiu poważnym objawom Covid-19 i śmierci w wyniku tej choroby.



Według Novavax Inc. wyniki końcowej analizy badania w Wielkiej Brytanii były w dużej mierze zgodne z tymczasowymi danymi, opublikowanymi w styczniu, które również wykazały, że szczepionka ta jest w 96 proc. skuteczna przeciwko oryginalnej wersji koronawirusa i w około 86 proc. w przypadku wariantu brytyjskiego.







Badania kliniczne trzeciej fazy przeprowadzono w W.Brytanii na ponad 15 000 osób w wieku od 18 do 84 lat, z których 27 proc. miało powyżej 65 lat. W RPA w badaniach wzięło udział 2665 osób.

Amerykańska firma spodziewa się wykorzystać te dane w celu złożenia wniosku o dopuszczenie do użytku w różnych krajach.

Nie jest jasne, kiedy wystąpi o autoryzację w USA lub czy organy regulacyjne zażądają od niej zakończenia trwającego procesu badań w Stanach Zjednoczonych.



Co to za szczepionka?

Dwudawkowy preparat firmy Novavax zasadniczo różni się dopuszczonych już do stosowania na świecie szczepionek wektorowych i mRNA.

To rekombinowana szczepionka podjednostkowa, czyli zawierająca białko wirusa, przeciw któremu wytwarzane są przeciwciała.

Szczepionka będzie produkowana w Polsce?

Polska firma biotechnologiczna Mabion podpisała umowę z amerykańskim producentem szczepionek Novavax. Umowa między Novavax i firmą Mabion to porozumienie ramowe.



Oznacza to, że dokument nie jest na razie wiążący. W myśl umowy do Polski ma trafić technologia, a w tutejszych zakładach miałaby potem powstawać substancja czynna preparatu.



Finansowe wsparcie dla uruchomienia produkcji ma zapewnić Polski Fundusz Rozwoju, który obiecał Mabionowi 40 mln złotych. "Jesteśmy przekonani, że ta inwestycja zwiększa pewność dostaw szczepionek do Polski firmy Novavax w tym roku i w ten sposób będzie też zwiększała bezpieczeństwo całego programu szczepień" - powiedział szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

Jak wskazał Paweł Borys, kwota finansowania, którą w tej chwili spółka pozyska, przeznaczona jest na podwojenie mocy produkcyjnych. Wyjaśnił, że obecnie firma dysponuje dwoma reaktorami, które mogą być wykorzystywane do produkcji szczepionek.

Premier Mateusz Morawiecki napisał na Facebooku, że "już w tym kwartale ruszy niezbędna produkcja testowa, która rozpocznie proces transferu technologii do Polski".

Prezes Mabionu dr Maciej Wieczorek powiedział z kolei, że jeśli szczepionka Novavax zostanie dopuszczona do obrotu na terenie UE, "w Polsce mogłaby być dostępna praktycznie następnego dnia po dacie dopuszczenia do obrotu".