Zapełniony szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym, kilkanaście wolnych łóżek w miejskich szpitalach, kolejne decyzje o przekształcaniu oddziałów w lecznicach i nakazy pracy dla medyków kierowanych do Szpitala Południowego. Tak wygląda sytuacja w Warszawie, gdzie dziś odnotowano 1493 zakażenia. Na Mazowszu w ciągu ostatniej doby odnotowano ponad 3 700 zakażeń.

Pacjenci w szpitalu tymczasowym utworzonym na Stadionie Narodowym / Andrzej Lange / PAP

W szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym leczonych jest w tej chwili 222 pacjentów. Po południu w końcu uruchomiony ma być kolejny moduł liczący 28 łóżek.

Jak mówi dr Konstanty Szułdrzyński, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, który patronuje placówce tymczasowej - takiego obłożenia oddziałów covidowych nie było od szczytu drugiej fali pod koniec listopada.

Teraz, jak podkreśla, jest znacznie więcej ciężkich przepadków.

"Jest bardzo duże obciążenie, za tym idzie też duża ilość stanów ciężkich. Nikt nie jest bezpieczny, z wyjątkiem osób zaszczepionych" - mówi.

Najbardziej zaczyna brakować miejsc intensywnej terapii dla chorych w najcięższym stanie.

"Takiego obłożenia i takiej liczby ciężkich stanów nie było na pewno od listopada. Na pewno ma na to wpływ mutacja brytyjska wirusa. Wygląda na to, że ci co się nie zakazili do tej pory, teraz zakażają się masowo" - mówi dr Szułdrzyński.

Wskazuje też na potrzebę szybkiego uruchamiania kolejnych szpitali tymczasowych.

Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski informuje, że jeszcze dziś można spodziewać się kolejnych decyzji wojewody mazowieckiego o przekształcaniu kolejnych oddziałów w covidowe, m.in w Szpitalu Grochowskim. By zwiększyć możliwości Szpitala Południowego, wojewoda wydał już nakazy pracy dla kilku medyków z innych placówek.

Rekordowy wzrost zakażeń na Mazowszu i w całej Polsce

Dziś przekroczony został pułap 21 tys. nowych, dziennych zachorowań na Covid-19.



Resort zdrowia przekazał, że wykryto 21 045 nowych zakażeń koronawirusem, najwięcej na Mazowszu - 3 756. To największa dzienna liczba nowych przypadków od początku tego roku. Zmarło 375 chorych. Tydzień temu - 4 marca - było 15 250 nowych przypadków, a dwa tygodnie temu - 25 lutego.

Jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że rząd ogłosi, iż na Mazowszu zamknięte zostaną szkoły, hotele, galerie handlowe, kina, teatry i infrastruktura sportowa.

Wcześniej na taki krok - wprowadzenie obostrzeń regionalnych - rząd zdecydował w przypadku województw pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.