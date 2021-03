Mamy ponad 21 045 nowych zakażeń koronawirusem – poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To najwyższa liczba od początku roku. Najwięcej przypadków odnotowano w województwach: mazowieckim i śląskim. Zmarło 375 osób. Z racji rosnącej liczby zakażeń rząd będzie dzisiaj debatował nad rozszerzeniem covidowych obostrzeń.

Personel medyczny na Oddziale Ratunkowym dla pacjentów z koronawirusem w jednoimiennym szpitalu zakaźnym CSK MSWiA w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Padł kolejny rekord zakażeń koronawirusem w Polsce. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że ciągu ostatniej doby odnotowano ich 21 045. Potwierdza to nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM.

Najgorsza sytuacja panuje w dwóch regionach Polski: na Mazowszu i Śląsku.



Od początku marca liczba nowych zakażeń w naszym kraju rośnie. Wczoraj sięgnęła 17 tys. Wysokie wyniki można było zaobserwować również 3 i 5 marca, kiedy resort zdrowia poinformował o ponad 15 tys. nowych przypadków.

Niestety zbliżamy się do rekordów z listopada 2020 roku. Wówczas w dobowych raportach liczba zakażeń sięgnęła nawet ponad 32 tys. (24 listopada).

Resort poinformował, że z powodu Covid-19 zmarło 99 osób. Z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło natomiast 276 osób.

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się łącznie 1 849 424 osób. 46 373 - bilans zgonów.



Coraz mniej respiratorów

Według danych Ministerstwa Zdrowia w szpitalach przebywa obecnie ponad 18 686 chorych na Covid-19. Pod respiratorami znajduje się 1929 pacjentów.



Dla porównania tydzień temu, 4 marca, MZ poinformowało, że w szpitalach przebywało 15 992 pacjentów. Dwa tygodnie temu, 25 lutego, informowano, że hospitalizowanych było 13 818 osób. W środę resort informował, że hospitalizowanych było 18 378 chorych, we wtorek - 18 105, a w poniedziałek - 17 337.



Obecnie na kwarantannie przebywa 276 477 osób. Jak wynika z danych resortu zdrowia wyzdrowiało dotąd 1 516 540 zakażonych koronawirusem.

Kolejne obostrzenia?

Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń rząd będzie się dzisiaj zastanawiał nad rozszerzeniem koronawirusowych obostrzeń. Formalna decyzja ma zostać podjęta jutro podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Już dziś jednak ministrowie mają obrać kierunek działań.

Scenariusz bazowy to rozszerzenie wzmożonych obostrzeń na kolejne regiony. Zwłaszcza na województwa mazowieckie i lubuskie. To dlatego, że liczba zakażeń - w przeliczeniu na liczbę mieszkańców - jest tam dwukrotnie wyższa niż w przypadku reszty kraju. Są jednak i takie powiaty, gdzie różnice są nawet kilkukrotne.



Z ewentualnym zamykaniem Mazowsza problem, jak zauważa dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda, jest natomiast taki, że to ogromny region i konsekwencje finansowe byłyby bardzo bolesne.



Gdyby nowe ograniczenia wdrożono w województwie mazowieckim to tak jak na Warmii i Mazurach zamknięte zostałyby szkoły, hotele, większość sklepów w galeriach, kina, teatry i sport.

Obostrzenia obowiązujące w Warmińsko-Mazurskiem [LISTA]

Zamknięte hotele i miejsca noclegowe.

Zamknięte kina, teatry, filharmonie, opery.

Zamknięte boiska znajdujące się na zewnątrz.

Zamknięte stoki narciarskie.

Zamknięte baseny, aquaparki.

Zamknięte korty tenisowe.

Nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych.

Nauka zdalna w klasach 4-8 szkół podstawowych, szkołach średnich, w technikach i szkołach wyższych (z wyjątkami).

Zamknięte siłownie, kluby fitness.

Zamknięte restauracje i bary, posiłki wydawane tylko na wynos.

Zakaz organizacji wesel i konsolacji.

Takie ograniczenia od soboty mają zostać wprowadzone także w województwie pomorskim. Na razie obostrzenia w tym regionie będą obowiązywać od 13 do 20 marca.



Co z resztą kraju? [LISTA OBOSTRZEŃ]

W innych regionach Polski kina, teatry, muzea, baseny dalej mogą przyjmować klientów. Czynne są stoki narciarskie, działają także np. korty tenisowe. Uczniowie z klas 1-3 edukują się stacjonarnie.

W dalszym ciągu zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać wyłącznie na wynos.

Obostrzenia dla całego kraju: