"Rekord liczby zakażeń koronawiusem to powód do niepokoju. Jednak jeszcze jestem spokojny" - podkreśla w rozmowie z RMF FM profesor Robert Gil z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Ta lecznica jest tak zwaną placówką jednoimienną, tylko dla osób zakażonych koronawirusem. W ciągu ostatniej doby w Polsce potwierdzono 809 nowych przypadków COVID-19. To najwięcej od początku epidemii.

(zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Momot /PAP