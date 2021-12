Nie po 100 dawek, a po 20 będą mogły zamawiać punkty szczepień, które przyjmują zapisy na szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat – takie informacje zdobyli reporterzy RMF FM.

Punkty szczepień będą mogły zamówić mniej dawek szczepionek dla dzieci. Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Na razie Agencja Rezerw Strategicznych dostarcza do placówek opakowania zawierające 100 dawek preparatu i przez to wiele podmiotów, gdzie jest mniejsze zainteresowanie szczepieniami ze strony rodziców, w ogóle nie prowadzi zapisów.

Kiedy ma się to zmienić? Według MZ być może już od przyszłego tygodnia, ale według Agencji Rezerw Strategicznych konieczne jest uzyskanie zgody nadzoru farmaceutycznego na inne pakowanie szczepionek. Może to potrwać do końca roku. Decyzja jednak na razie nie zapadła.

Dziś punkty szczepień mogą dostać szczepionki tylko w oryginalnych opakowaniach producenta. To 10 ampułek po 10 dawek. Trzeba więc zapisać sporo dzieci, by szczepionki się nie zmarnowały.



Po zmianach będzie można zamawiać tylko dwie ampułki, a więc dawki na zaszczepienie np. dziesięciorga dzieci dwiema dawkami. Zamkniętą ampułkę w temperaturze do ośmiu stopni C. można przechowywać do 10 tygodni.



Trwa rejestracja na szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat

Od wtorku trwa rejestracja na szczepienia dzieci od 5 do 11 lat. Szczepienia w tej grupie wiekowej będą wykonywane od czwartku przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej. Druga dawka szczepionki będzie podawana po 21 dniach.



Zarejestrować dziecko na szczepienie można za pośrednictwem całodobowej infolinii 989, w punkcie szczepień, przez stronę internetową pacjent.gov.pl lub wysyłając SMS o treści SzczepimySie na numer 664 908 556 lub 880 333 333.



E-skierowanie na szczepienie dla dzieci w wieku 5-11 lat jest automatycznie wystawiane z chwilą skończenia przez dziecko 5 lat. Jeśli skierowanie nie zostało wygenerowane automatycznie, wówczas lekarz w punkcie szczepień może wystawić e-skierowanie - pod warunkiem, że dziecko skończyło 5 lat.



Szczepienie będzie wykonywane przy użyciu szczepionki Comirnaty w dostosowanej do wieku dawce pediatrycznej - 10 mikrogramów na dawkę (0,2 ml z ampułki 10 dawkowej). Schemat szczepienia jest dwudawkowy przy zachowaniu rekomendowanego odstępu co najmniej 21 dni między dawkami.



O kwalifikacji do szczepienia dzieci w wieku 5-11 lat i 12-15 lat każdorazowo decyduje lekarz.