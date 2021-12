Dziś wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obostrzeń związanych z czwartą falą koronawirusa. Ograniczony zostaje m.in. limit osób - z 50 do 30 proc. - w restauracjach, barach, hotelach, kinach, teatrach, czy obiektach sportowych.

Od środy zmiany w obostrzeniach m.in. zmniejszenie liczby osób w restauracjach i hotelach do 30 proc. / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Rozporządzenie zakłada również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. obowiązywanie większości aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów. Wprowadza też:



- dodatkowy warunek zwolnienia z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny w przypadku, gdy mieszka się lub prowadzi się wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Warunkiem jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na SARS-CoV-2, wykonanego po stwierdzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 u osoby, z którą się mieszka.



- ograniczenie limitów osób - z 50 proc. do 30 proc. - w m.in. restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zaszczepieni nie wliczają się do limitu, jeśli przedsiębiorca weryfikuje certyfikaty covidowe.



- w przypadku lokali gastronomicznych odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 metra, chyba że między stolikami jest przegroda o wysokości co najmniej jednego metra, licząc od powierzchni stolika. Limit nie obejmuje osób zaszczepionych przeciw COVID-19.



- obowiązek zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów i posiłków m.in. w kinach, klubach filmowych.



- obowiązek wykonania testu na Covid-19 przez osoby przylatujące do Polski spoza strefy Schengen nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Osoba, która nie okaże negatywnego wyniku testu, będzie musiała odbyć, po przekroczeniu granicy Polski, obowiązkową kwarantannę.



- zakaz prowadzenia działalności polegającej m.in. na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych.



Rozporządzenie obostrzeniowe zostanie jednak znowelizowane - na Sylwestra kluby i dyskoteki będą otwarte.

Rozporządzenie wskazuje też, że "to do osoby zamierzającej skorzystać z usługi lub uczestniczyć w wydarzeniu należy decyzja, czy chce ona skorzystać z uprawnienia związanego z zaszczepieniem się przeciwko Covid-19 w razie osiągnięcia limitu skutkującego ograniczeniem w dostępie do tej usługi lub wydarzenia".



W Polsce ponad 20,7 mln w pełni zaszczepionych przeciwko Covid-19

W Polsce w pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, zostało 20 707 123 osób. Na szczepienie przeciw Covid-19 zarejestrowano 48 tys. dzieci w wieku 5-11 lat.



W Polsce dawkę przypominającą szczepionki przyjęło ponad 4,8 mln osób - podano na stronach rządowych. Liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko Covid-19 wynosi ponad 44,4 mln. W pełni zaszczepionych jest ponad 20,7 mln osób.



Od końca grudnia 2020 r. wykonano 44 404 322 iniekcje. W pełni zaszczepionych, czyli dwiema dawkami preparatów od firm Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca lub jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson, zostało 20 707 123 Polaków.



Trzecią dawkę szczepionki przyjęło 214 760 osób, a dawkę przypominającą - 4 808 435 osób. Dzienna liczba szczepień wynosi 152 827 iniekcji.



Łącznie do Polski dostarczono 87 413 110 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 46 427 185 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw Covid-19, zutylizowano 679 334 dawki. Zgłoszono 16 456 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.



Na szczepienie przeciw Covid-19 od północy zarejestrowano 48 tys. dzieci w wieku 5-11 lat. Dostępnych jest około 70 tys. terminów na szczepienia najmłodszych - wyjaśnił we wtorek rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Szczepienie dzieci ruszy w czwartek.



Jakie procedury ws. szczepień dzieci?

Przed szczepieniem przeciwko Covid-19 dzieci poniżej 15 lat należy przeprowadzić lekarskie badanie kwalifikacyjne - zakłada opublikowane we wtorek w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Resort wyjaśnia, że wprowadzenie zmiany uwarunkowane jest decyzją o rozpoczęciu szczepień przeciwko COVID-19 u dzieci w wieku 5-11 lat i rekomendacjami zespołu ds. szczepień ochronnych, aby wymagane przed szczepieniem badanie kwalifikacyjne u dzieci poniżej 15 lat przeprowadzał lekarz z ważnym prawem wykonywania zawodu (w tym lekarz stażysta).



Celem kwalifikacji lekarskiej jest maksymalne ograniczenie ryzyka wystąpienia ciężkiego niepożądanego odczynu poszczepiennego i zagwarantowanie maksymalnej skuteczności szczepienia, a także optymalnego zakresu ochrony w indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.