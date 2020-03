“W ustawie antykryzysowej wprowadzamy zmiany, które pozwolą przedłużyć orzeczenia o niepełnosprawności osobom, którym one wygasają" - poinformowała szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Maląg: wygasające orzeczenia dla osób niepełnosprawnych zostaną przedłużone / Paweł Supernak / PAP

Maląg w rozmowie w TVP Info podkreśliła, że przygotowany przez rząd pakiet antykryzysowy jest dedykowany m.in. wsparciu polskich rodzin, a więc także pracownikom i pracodawcom. "Zależy nam, aby pracownicy pozostali jak najdłużej na rynku pracy" - mówiła.

Wskazała, że zgodnie z przedstawioną przez premiera propozycją państwo pokryje 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej. Co najmniej drugie 40 proc. pokryje pracodawca. "Nie zapominamy także o osobach, które pracują na umowach zlecenie lub na umowach o dzieło.(...) Będzie to około 2080 zł wsparcia" - dodała szefowa MRPiPS.

Zapewniła, że na wszystkie te działania są zagwarantowane pieniądze. "Pieniędzy wystarczy też na te programy, które realizujemy - "Rodzina 500 plus", "Dobry start", czy trzynasta emerytura, która zostanie wypłacana w kwietniu" - podkreśliła.

Minister rodziny poinformowała, że orzeczenia dla osób niepełnosprawnych, które wygasają - zostaną przedłużone. "W ustawie antykryzysowej wprowadzamy również takie zmiany, które pozwolą przedłużyć orzeczenia o niepełnosprawności osobom, które one wygasają" - powiedziała.

Jak zapewniła, dalej będą realizowane także wypłata świadczeń - "500 plus dla osób niesamodzielnych". "W związku z tym, że zostały zamknięte żłobki, przedszkola, szkoły, ale także warsztaty terapii zajęciowej, czy środowiskowe domy samopomocy, będzie wprowadzony dodatkowy 14-dniowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców, którzy opiekują się osobami niepełnosprawnymi, także dorosłymi" - powiedziała Maląg.

Przekazała, że zgodnie z rządową propozycją - wraz z wydłużeniem zamknięcia żłobków i przedszkoli, wydłużona zostanie wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców o 14 dni.

Minister rodziny powiedziała, że ustawa zostanie przyjęta przez Sejm na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu.

Rządowa "tarcza antykryzysowa" przewiduje m.in.: odroczenie płatności składek na ZUS o trzy miesiące (późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty), mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł, rozszerzony program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm (podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.) oraz wsparcie w leasingu dla firm z problemami (Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych).