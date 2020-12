Od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021 r. ograniczona zostanie działalność galerii handlowych - wynika z opublikowanego w poniedziałek późnym wieczorem rozporządzenia rządu. W galeriach będą mogły działać tylko sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe.





Zgodnie z rozporządzeniem, od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2000 m.kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego. W galeriach będą jednak mogły działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi, usługami telekomunikacyjnymi.

Ponadto w obiektach takich obowiązywał będzie zakaz prowadzenia działalności usługowej, z wyłączeniem usług: fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych oraz gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu żywności na wynos.



Zakazane będzie również prowadzenie handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.



Od 28 grudnia do 17 stycznia osoby przebywające w galeriach handlowych, sklepach, stacjach paliw oraz na targowiskach mają obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe lub stosować środki do dezynfekcji rąk.



Galerie handlowe, sklepy i zarządzający targowiskami są obowiązani zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk. Ponadto, galerie i sklepy mają obowiązek dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowiska kasowego, stanowiska obsługi lub dystrybutora na stacji paliw.



Z kolei zakłady pracy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk oraz odległość między stanowiskami pracy co najmniej 1,5 m.

W sklepach i na pocztach może przebywać jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 10 m.kw. w przypadku obiektów i placówek o powierzchni nie większej niż 100 m.kw. Z kolei w przypadku obiektów i placówek o powierzchni większej niż 100 m.kw. może przebywać jednocześnie 1 osoba na 15 m.kw.



Od 28 grudnia do dnia 17 stycznia w galeriach handlowych zakazane jest prowadzenie sal zabaw.



Utrzymane zostały także godziny dla seniorów - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 sklepy spożywcze, drogerie, apteki oraz poczty będą obsługiwać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia.



Godziny dla seniorów nie obowiązują w przypadku, gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, a także w przypadku handlu hurtowego, sklepików szkolnych oraz na lotniskach.