Jest nowy rekord zimowej fali zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby w Polsce potwierdzono 5083 nowe przypadki Covid-19 - dowiedział się nasz reporter. To największy dobowy przyrost od września.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostatniej doby w Polsce zmarło 16 osób zakażonych koronawirusem. W szpitalach w całym kraju są ponad trzy tysiące osób chorujących na Covid-19. Specjaliści przewidują, że liczba pacjentów w lecznicach wzrośnie w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Z modeli, jakimi dysponuje resort zdrowia, wynika, że może przekroczyć cztery tysiące pacjentów.

Według prognoz Ministerstwa Zdrowia, liczba infekcji w kolejnych tygodniach będzie maleć.

Współczynnik R, który obrazuje, ile osób zaraża średnio jedna osoba zakażona koronawirusem, wynosi obecnie ok. 1,13. Dla porównania: w połowie lutego było to ponad 1,3. To - zdaniem ekspertów - potwierdza malejącą tendencję.

W najbliższych dniach resort zdrowia ma przyznać prawo do kolejnej, piątej dawki szczepionki dla grup ryzyka, czyli osób, które skończyły 60 lat, pacjentom z obniżoną odpornością, między innymi dializowanym z powodu choroby nerek oraz osobom po przeszczepach, oraz pracownikom ochrony zdrowia.