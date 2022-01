Ponad milion osób przebywa dziś na kwarantannie. Ministerstwo Zdrowia podało dokładną liczbę - 1 010 761. Prawdopodobnie z każdym dniem będzie ona wzrastać. Prognozy mówią, że za dwa tygodnie na kwarantannie mogą być nawet dwa miliony Polaków.

Dziś na kwarantannie przebywa 1 010 761 osób. Za dwa tygodnie mogą to być dwa miliony.



Taki scenariusz jest prawdopodobny w okolicy 10 lutego. To wniosek z najnowszej prognozy zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego, do której dotarł dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Mowa w nim też o ponad 100 tys. zakażeń dziennie.







W okolicy walentynek, 14 lutego, w Polsce dziennie potwierdzanych może być 130 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.



Kwarantanna skrócona do 7 dni

Zgodnie z rozporządzeniem rządu kwarantanna dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 została skrócona z dziesięciu do siedmiu dni.

Chodzi o te osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, ale same nie mają objawów.

Zarządzenie to nie dotyczy osób, które rozpoczęły odbywanie kwarantanny przed wejściem w życie rozporządzenia, czyli przed wtorkiem 25 stycznia).

Resort zdrowia wskazał, że po 7 dniach bez objawów od chwili kontaktu z osobą zakażoną ryzyko rozwinięcia się choroby jest minimalne.

Kwarantanna - co to jest

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na Covid-19.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu. W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.