W ciągu kilku dni może dojść do całkowitej zapaści opieki zdrowotnej w Małopolsce, jeżeli zgodnie z poleceniem ministra zdrowia Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie przekształcony tylko w placówkę "covidową" - mówi prof. Tomasz Grodzicki, prorektor d/s Collegium Medicum UJ, któremu podlega placówka. Minister Adam Niedzielski zapowiedział powstanie 16 szpitali koordynacyjnych.

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że powstanie 16 szpitali koordynacyjnych, po jednym w każdym województwie. Placówki miałyby zająć się wyłącznie leczeniem chorych na Covid-19 oraz koordynacją ruchu pacjentów w danym regionie. W Małopolsce ma to być Szpital Uniwersytecki. Pozostaje pytanie: co z pacjentami pozostałych oddziałów.



To będzie katastrofa w opiece medycznej w Małopolsce, która może doprowadzić do setek tragedii - mówią lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, komentując pomysł Ministerstwa Zdrowia, by przekształcić placówkę tylko w szpital "covidowy".

Nie wiadomo, gdzie mieliby trafić chorzy dializowani, onkologiczny czy z nagłymi ciężkimi schorzeniami.

Cytat Obawiam się, że ci pacjenci nie dostaną tego typu świadczeń, mówię o pacjentach np. onkologicznych. Nie ma jednostki, która byłaby w stanie przejąć w takie skali tych naszych chorych. Dializujemy ok. 140 chorych w tej chwili. Ich też nie będziemy mogli dializować. Mówimy więc o kilkuset chorych, którzy są w różnych programach terapeutycznych - mówi prof. Tomasz Grodzicki, prorektor ds. Collegium Medicum UJ, któremu podlega placówka.

Prof. Grodzicki podkreśla, że krakowski Szpital Uniwersytecki jest jedyną placówką w Małopolsce, która leczy pacjentów po świeżym udarze. Żaden inny szpital nie jest na to przygotowany - podkreśla nasz rozmówca.

Należy przypuszczać, że jeśli ktoś dostanie udaru, to nie będzie miał szansy na trombektomię - na leczenie, które jest dzisiaj uznawane za jedno z nielicznych skutecznych - dodaje prof. Grodzicki.

Władze szpitala czekają wciąż na ostateczne wytyczne Ministerstwa Zdrowia.

Ponad 700 nowych zakażeń koronawirusem w Małopolsce

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie poinformowała o nowym rekordzie zakażeń koronawirusem w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby odnotowano ich aż 724.

Znaczna większość, bo 442 nowe przypadki to tzw. rozproszone, czyli takie, w których nie można dokładnie określić, gdzie doszło do zakażenia.

Ponownie najwięcej zakażeń wykryto w Krakowie - to aż 201 nowych przypadków - niemal 100 pochodzi z Domu Pomocy Społecznej przy Ul. Łanowej. Tam zakaziło się 64 mieszkańców i 33 osoby z personelu.

Sporo nowych zarażeń wykryto w powiecie suskim - 70, nowotarskim 55 i myślenickim - 51. 42 osoby zachorowały w DPS-ie w Makowie Podhalańskim.

Rośnie też liczba zakażonych w szpitalach i placówkach medycznych. Dzisiaj to 41 przypadków - 8 w szpitalu Rydygiera w Krakowie, 8 w powiecie tatrzańskim, 7 w nowotarskim i także 7 w limanowskim. W szkołach i placówkach oświatowych stwierdzono 11 zachorowań.

Jak informuje sanepid, w Małopolsce jest obecnie 3710 aktywnych zakażeń. Wśród zakażonych jest 190 dzieci i 3520 dorosłych. W małopolskich szpitalach jest 509 pacjentów z dodatnim wynikiem badania na Sars-Cov-2. W całym województwie jest 3 201 osób izolowanych z dodatnim wynikiem badania.