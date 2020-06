Dziś ma zostać wstrzymane wydobycie w 12 śląskich kopalniach. Według wicepremiera Jacka Sasina, który ogłosił tę decyzję, pomoże to zdusić ogniska koronawirusa. W kopalniach mają być prowadzone roboty niezbędne do zabezpieczenia zakładów przed zagrożeniami naturalnymi oraz prace, które umożliwią powrót do normalnej produkcji po 3 tygodniach. Tyle ma trwać postój w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej i dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Testy przesiewowe górników, pracujących w kopalni Ziemowit / Andrzej Grygiel / PAP

O godz. 11:00 w PGG ma się rozpocząć zaplanowane wcześniej spotkanie związkowców z zarządem. Miało dotyczyć planu naprawczego, ale decyzja o wstrzymaniu wydobycia będzie z pewnością jego głównym tematem.

Wczoraj Śląsko-Dąbrowska Solidarność zwróciła się do premiera o wycofanie decyzji w sprawie wstrzymania wydobycia w 10 kopalniach Polskiej Grupy Górniczej. Związkowcy mówią, że zamknięcie kopalni jest nieracjonalne. Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz mówi wprost: wstrzymanie wydobycia na 3 tygodnie doprowadzi do likwidacji kopalń. Warunki górniczo-geologiczne w każdej z nich są bardzo trudne.

Albo by doszło do zawalenia wyrobisk, albo - co gorsze - do zapalenia wyrobisk. Utrzymywanie tylko minimalnego zatrudnienia, jak jest to przewidywane w decyzji wicepremiera Sasina, mogłoby spowodować naprawdę katastrofalne skutki dla górników, którzy tam pracują - mówi Dominik Kolorz.

Solidarność napisała list do premiera. W tym stanowisku, które sygnujemy do pana premiera Morawieckiego, żądamy od niego, żeby to pan premier bezpośrednio objął nadzorem sektor górniczy, bo to nie jest pierwsza decyzja wicepremiera Sasina, która najzwyczajniej jest głupia - dodaje Kolorz.

Związkowcy podkreślają, że ogniska epidemii w kopalniach zostały wykryte i są pod kontrolą. Pytają, kto zapłaci za całą operację. Mówią też, że nie ma podstaw prawnych, by wypłacić górnikom pełne wynagrodzenie za czas postoju.







Które kopalnie wstrzymają wydobycie?

Kopalni, które mają od dziś wstrzymać wydobycie, jest 12.



Są to następujące zakłady: Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba, Pokój, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy, Mysłowice-Wesoła oraz Wujek z PGG, a także Knurów-Szczygłowice oraz Budryk z JSW.



Co z wypłatą dla górników?

Przez trzy tygodnie wszyscy górnicy z tych kopalń zostaną w domach. Będą otrzymywać wynagrodzenie postojowe, w wysokości swoich dotychczasowych pensji - obiecuje Jacek Sasin. Wszyscy górnicy za ten okres postojowego otrzymają sto procent wynagrodzenia, czyli nie poniosą żadnych strat finansowych, strat ekonomicznych - zapewnia wicepremier.

Bardzo nam zależało na tym, żeby górnicy nie byli ekonomicznie karani za to, że w kopalniach doszło do zarażeń, które nas skłoniły nas do podjęcia takich decyzji - powiedział Sasin na wspólnej z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim konferencji prasowej.

Przypomniał też o wcześniejszym wprowadzeniu wielu działań zabezpieczających górników przed zakażeniem. To była przede wszystkim separacja poszczególnych zmian w kopalniach, to było wprowadzenie zasad bezpieczeństwa związanych z pomiarami temperatury, z zapewnieniem dostępności środków dezynfekcyjnych, maseczek, rozgęszczenie również w takich miejscach, w których górnicy przebywają razem jak łaźnie jak windy - wymieniał.

Niestety charakter pracy w kopalniach spowodował, że te środki nie mogły okazać się całkowicie skuteczne; doszło do zarażeń i wtedy zareagowaliśmy bardzo szybko, zostały wprowadzone masowe badania - dodał Sasin.

12 kopalni zamkniętych z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa TVN24/x-news

Szumowski: Nie ma transmisji poziomej na Śląsku

Na Śląsku mamy 60 proc. wolnych łóżek w szpitalach i oddziałach zakaźnych, mamy ponad 85 wolnych respiratorów - to pokazuje, że mamy nadal na Śląsku zabezpieczenie w postaci możliwości służby zdrowia - zapewniał wczoraj podczas konferencji minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Jak zaznaczył, "przypadki na Śląsku, które mamy, są przypadkami z ogniska". Transmisji poziomej na Śląsku również nie ma - zaznaczył i dodał, że najwięcej zakażeń jest z ogniska, a tylko pojedyncze osoby są spoza. To oznacza, że mieszkańcy Śląska, tak samo jak w reszcie kraju, gdzie mamy po kilka, po kilkanaście albo zero nowych przypadków, tak samo na Śląsku tych przypadków transmisji poziomej jest bardzo, bardzo mało - podkreślał.



Szumowski mówił także, że pierwsze działania, które zostały wspólnie podjęte z zarządami spółek, okazały się niewystarczająco skuteczne. Stąd bardzo liczne przesiewy. Ponad 50 tys. badań wykonaliśmy u górników - to pokazuje skalę. Takiej skali - z tego, co wiem - w Europie nie ma. Stąd mamy tak duże ilości dodatnich wyników z tego przesiewowego badania - powiedział.

Jednocześnie będziemy badać tych górników, którzy są z tych kopalń, które mają wyższe ryzyko, że był tam wirus - zapewnił Szumowski. Tu wiele parametrów wchodzi w grę, ale tam badania będą cały czas prowadzone, i są prowadzone - dodał. Badamy tych górników, aby po tym okresie wszyscy mogli wrócić do pracy wiedząc, że cała grupa jest zdrowa, że wszyscy są bezpieczni - powiedział.



Wiemy, że teraz będą spływały jeszcze wyniki tych przesiewów, które robimy i spodziewajmy się, że będą one w granicach stu, dwustu, dwustu kilkudziesięciu wyników na dobę - podał.





Emilewicz: 100 proc. wynagrodzenia dla górników to sytuacja szczególna

Wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, pytana podczas spotkania z dziennikarzami, dlaczego górnicy, jako jedyna grupa zawodowa za okres postojowego otrzymają 100 proc. wynagrodzenia, zaznaczyła, że "mówimy o sytuacji szczególnej". O sytuacji, w której zamykane są zakłady, czy też przechodzą na kwarantannę pracownicy, czy też ich rodziny ze względu na wzrost zachorowań - mówiła Emilewicz.

Minister podkreśliła, że jest to inna sytuacja niż w przypadku postojowego dla firm, które obowiązuje od 1 kwietnia. Przedsiębiorca ze względu na to, że rejestruje spadki ma możliwość obniżenia czasu pracy oraz wynagrodzenia, nie mniejszego jednak niż wynagrodzenie minimalne - przypomniała. Oceniła, że mamy tu do czynienia "z dwiema sytuacjami prawnymi, drastycznie odmiennymi".